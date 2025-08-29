Vorteilswelt
Dreifachmörder tot

USA: 30. Hinrichtung seit Jahresbeginn vollstreckt

Ausland
29.08.2025 10:08
Dieses undatierte Foto, das vom Justizministerium des Bundesstaates Florida veröffentlicht ...
Dieses undatierte Foto, das vom Justizministerium des Bundesstaates Florida veröffentlicht wurde, zeigt den zum Tode verurteilten Häftling Curtis Windom.

In den USA gab es seit Jahresbeginn pro Monat etwa vier Hinrichtungen. Zuletzt ein Dreifachmörder, für dessen Begnadigung sich sogar Angehörige seiner Opfer eingesetzt hatten – ohne Erfolg.

0 Kommentare

Der 59-jährige Curtis Windom, der wegen Mordes an drei Menschen verurteilt wurde, wurde am Donnerstagabend (Ortszeit) in Florida durch die Giftspritze hingerichtet.

Es handelt sich USA-weit um die 30., und in Florida um die elfte, Hinrichtung in dem südlichen Bundesstaat.

Curtis Windom war wegen dreifachen Mordes 1992 zum Tod verurteilt worden. Er hatte seine damalige Freundin Valerie Davis, deren Mutter Mary und einen Mann getötet, der Spielschulden bei ihm gehabt haben soll.

Angehörige der Opfer: „Herz gebrochen“
Angehörige der Opfer hatten sich vor der Hinrichtung für Windoms Begnadigung eingesetzt – sie hätten ihm verziehen, ihre Herzen seien „gebrochen“, da der Bundesstaat nicht auf ihre Bitten gehört habe.

Folgen Sie uns auf