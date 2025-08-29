Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

ÖFB-Vertrag läuft aus

Klagenfurts Stadionchef kämpft um das Pokal-Finale

Kärnten
29.08.2025 08:57
Im Wörthersee-Stadion stiegen bereits 13 Cup-Endspiele, 2026 gibt’s das 14. Finale.
Im Wörthersee-Stadion stiegen bereits 13 Cup-Endspiele, 2026 gibt’s das 14. Finale.(Bild: Pessentheiner Florian)

Bereits 13-mal war das Wörthersee-Stadion Austragungsort für ein Fußball-Cup-Finale – jetzt aber läuft der Vertrag mit dem ÖFB am Ende der Saison aus. Weshalb Sportpark-Geschäftsführer Daniel Greiner schon um eine Verlängerung kämpft. Und: Er versteht die späten Anstoß-Zeiten nicht. . .

0 Kommentare

Ganze zwölfmal in Folge stieg das Finale des ÖFB-Cups bereits im Wörthersee-Stadion. Insgesamt – nimmt man das Endspiel 2009 noch dazu – fungierte Klagenfurts EM-Arena sogar 13-mal als Final-Austragungsstätte.

Zitat Icon

„Der ÖFB ist sehr zufrieden mit uns. Wie die Chancen stehen, weiß ich aber nicht.

Daniel Greiner, Sportpark-Geschäftsführer

Am 1. Mai, also am Ende der gerade erst begonnenen Saison 2025/26, läuft der Dreijahreskontrakt mit dem ÖFB, dem Land Kärnten und dem Sportpark allerdings aus. Weshalb Stadion-Boss Daniel Greiner bereits um eine Verlängerung bemüht ist.

„Wir befinden uns in Gesprächen mit dem ÖFB. Wir wollen klarerweise weiterhin der Final-Standort sein. Denn Klagenfurt hat sich bewährt – das hat man nicht nur bei den ausverkauften Partien zwischen Sturm und Rapid gesehen. Auch WAC konnte gegen Hartberg über 20.000 Fans anlocken“, erklärt Greiner und betont: „Der ÖFB ist sehr zufrieden mit uns. Wie die Chancen aber stehen, weiß ich nicht.“

Reger Spielbetrieb: Vier Matches in acht Tagen
Aktuell jedenfalls befindet sich das Sportpark-Team um Greiner im Dauerstress – zuletzt gab’s drei Partien (WAC, Austria, Sturm) in einer Woche, am morgigen Freitag folgt mit dem Zweitliga-Match zwischen Klagenfurt und der Admira das vierte in acht Tagen.

Lesen Sie auch:
Noch sind die Lettern des alten Namenssponsors – wenn auch mit einer Plane überdeckt – am ...
3 Spiele in 4 Tagen?
Alter Namenssponsor muss vom Wörtherseestadion weg
12.08.2025
Krone Plus Logo
Kärnten-Sektor geplant
Das kostet Sturm ein Spiel im Wörthersee-Stadion
19.08.2025

Welches bekanntlich wieder zu einer ungünstigen Zeit angepfiffen wird – um 20.30 Uhr. „Das passt nur fürs Fernsehen und ist sonst absolut für keinen ideal – schon gar nicht für Familien und die Kids“, schüttelt Greiner über die Ansetzung der Liga nur den Kopf.

Porträt von Claudio Trevisan
Claudio Trevisan
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
194.964 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
109.012 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Society International
Seine Familie traf herzzerreißende Entscheidung
83.042 mal gelesen
Bruce Willis – hier mit seinen Töchtern – wird nicht mehr zu Hause gepflegt. „Es war das ...
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1952 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1899 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Österreich
So verändert politischer Islam unser Straßenbild
1889 mal kommentiert
Das Kopftuch gilt für viele als Symbol des politisierten muslimischen Glaubens.
Mehr Kärnten
ÖFB-Vertrag läuft aus
Klagenfurts Stadionchef kämpft um das Pokal-Finale
Krone Plus Logo
Verein feiert Jubiläum
Kärntner Abwehrkampf: Spuren und Erinnerung
Zug erfasste Wagen
Auto fuhr auf Gleise: Trio wollte es wegschieben
Auf und neben der A10
Wehren gefordert: Autounfall und Misthaufenbrand
Krone Plus Logo
12 Partien in 9 Wochen
Mehr Spiele als die Profis! Amateure im Megastress
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf