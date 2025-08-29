Ab 13 Uhr: Auf wen treffen Sturm und Salzburg?

„Wer jetzt den Kopf in den Sand stecken will, …“
Kühbauer-Ansage!
Heute geht in Monaco die Auslosung der Europa-League-Ligaphase über die Bühne. Mit Sturm Graz und Red Bull Salzburg sind zwei heimische Klubs mit dabei. Um 13 geht’s los, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Es kommt wieder ein digitales Ziehungssystem zum Einsatz. Auf der Bühne werden keine Kugeln verwendet. Der Losknopf wird zu Beginn der Auslosung einmal gedrückt, wodurch die zufällige Auswahl der Gegner aktiviert wird, einschließlich der Entscheidung, wer zu Hause und wer auswärts spielt.
In der Ligaphase gibt es acht Spieltage, anschließend folgt die K.-o.-Phase. Das Finale findet übrigens am 20. Mai 2026 in Istanbul statt.
