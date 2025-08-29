Vorteilswelt
Erstes Foto vom Set

Drehbeginn für „Star Wars“-Film mit Ryan Gosling

Society International
29.08.2025 09:03
Ryan Gosling ist einer der Schauspielstars, die in dem neuen Star Wars-Film mitspielen.
Ryan Gosling ist einer der Schauspielstars, die in dem neuen Star Wars-Film mitspielen.(Bild: AFP/2025 Getty Images)

Im Mai 2027 erscheint ein neuer „Star Wars“-Film in den Kinos. Mit dabei ist auch der Filmstar Ryan Gosling. Die Dreharbeiten sind bereits angelaufen – und auf Instagram wurde bereits das erste Foto vom Set geteilt!

Die Dreharbeiten für den neuen „Star Wars“-Film laufen an und die Besetzung nimmt weiter zu. Lucasfilm gab jetzt den Produktionsstart für „Star Wars: Starfighter“ mit Hauptdarsteller Ryan Gosling (44) bekannt und benannte zugleich den gesamten Cast.

Einige Schauspiel-Größen
Neben Gosling, Mia Goth (31) und Matt Smith (42) sind unter anderem auch die US-Schauspielerin Amy Adams (51, „Arrival“, „Nightbitch“), der Brite Aaron Pierre (31) und der junge Nachwuchsdarsteller Flynn Gray an Bord.

„Neue Charaktere und neues Abenteuer“
Der Film unter der Regie von Shawn Levy („Deadpool & Wolverine“) soll im Mai 2027 Weltpremiere feiern. „Star Wars: Starfighter“ werde neue Charaktere einführen, hatten Gosling und Levy im April bei einem „Star Wars“-Event in Tokio gesagt. „Der Film ist ein neues Abenteuer, es sind neue Charaktere, und spielt in einem neuen Zeitraum“, gab Levy bei der Veranstaltung bekannt.

Star Wars und Levy teilten auf Instagram dieses erste Bild vom Set des Films:

Regisseur: Der Thrill seines Lebens
Für ihn gehe mit dem Projekt ein Traum in Erfüllung, teilte der Regisseur nun zum Drehstart in England in einem Statement mit. Geschichten aus der Star-Wars-Galaxie mit derart brillanten Mitarbeitern zu erzählen, sei der Thrill seines Lebens.

Der erste Film der „Star Wars“-Saga erschien 1977 mit Carrie Fisher, Harrison Ford und Mark Hamill in den Hauptrollen. In den 80er Jahren folgten Filme wie „Das Imperium schlägt zurück“ und „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“. Später folgten neue Ableger.

