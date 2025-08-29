Drehbeginn für „Star Wars“-Film mit Ryan Gosling

„Neue Charaktere und neues Abenteuer“

Der Film unter der Regie von Shawn Levy („Deadpool & Wolverine“) soll im Mai 2027 Weltpremiere feiern. „Star Wars: Starfighter“ werde neue Charaktere einführen, hatten Gosling und Levy im April bei einem „Star Wars“-Event in Tokio gesagt. „Der Film ist ein neues Abenteuer, es sind neue Charaktere, und spielt in einem neuen Zeitraum“, gab Levy bei der Veranstaltung bekannt.