Taylor Swift: Ihr erster Auftritt als Verlobte!

Nachdem Taylor Swift und Travis Kelce am Dienstag ihre Verlobung auf Instagram bekannt gegeben haben, traten die beiden Turteltauben jetzt zum ersten Mal als verlobtes Paar in der Öffentlichkeit auf – und Taylor hat keine Zeit verloren, um ihre „Bridal Era“ einzuläuten!
Das frisch verlobte Paar besuchte zusammen ein College-Football-Spiel in Kansas City.
Die Sängerin strahlte in einem komplett weißen Outfit, bestehend aus einem weißen Strickpullunder, einem hellen Jeans-Minirock und kniehohen, cremefarbenen Stiefeln, wird berichtet. Die „Bridal-Era“ der Sängerin hat damit eindeutig begonnen!
Gute Laune und Familie
Auch Travis schien bester Laune zu sein, als er in einem roten und weißen Polo-Shirt und einer passenden Bearcats-Kappe an der Seite seiner Zukünftigen jubelte. Mit dabei waren auch Travis‘ Teamkollege Patrick Mahomes und sein Bruder Jason Kelce, die diesen besonderen Moment mit dem Paar teilten.
Wir können es kaum erwarten, wie die romantische Geschichte der beiden weitergeht!
Englischlehrerin und Sportlehrer heiraten
Am Dienstag gaben die beiden Turteltauchen mit äußerst charmanten Worten bekannt, dass sie für immer zusammenbleiben wollen! „Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten“, schrieben die beiden US-Amerikaner in einem gemeinsamen Instagram-Post am Dienstag. In einer Reihe von Fotos ist Kelce darin in einem romantisch mit Blumen geschmückten Garten zu sehen, wie er vor Swift kniet. Ein anderes Foto zeigt einen Ring mit einem großen Diamanten.
Die gegenwärtig wohl erfolgreichste Sängerin der Welt und der Star-Tight-End und Super-Bowl-Sieger der Kansas City Chiefs bestätigten damit, worauf viele Fans weltweit seit langem gehofft hatten. Ed Kelce, Travis Kelces Vater, verriet wenig später in einem TV-Interview Details des Heiratsantrages: Demnach war es ein Garten in der Stadt Lee‘s Summit im US-Bundesstaat Missouri, wo Kelce um die Hand von Pop-Superstar Swift anhielt. Einen möglichen Termin für das Mega-Ereignis hält das Paar noch unter Verschluss.
Antrag vor zwei Wochen
Im Interview mit dem US-Sender „News 5 Cleveland“ erzählte der zukünftige Schwiegervater der Sängerin weiter, dass sein Sohn vor knapp zwei Wochen um Swifts Hand angehalten habe. Travis habe eigentlich noch bis diese Woche warten wollen, um eine größere Sache vorzubereiten, verriet der Vater. Doch er habe seinem Sohn wiederholt gesagt, jeder Ort sei etwas Besonderes, solange er aufs Knie gehe und seiner Freundin die Frage stelle.
Travis und Taylor waren demnach auf dem Weg zu einem gemeinsamen Dinner, als der NFL-Spieler die Sängerin dazu überredete, vorher in dem malerischen Garten ein Glas Wein zu trinken. Nach der „wunderschönen“ Verlobung hätten die beiden über FaceTime gleich ihre Väter und Mütter eingeweiht, erzählte Ed Kelce.
So eroberte Kelce seine Taylor
Bereits im Sommer 2023 hatte sich Kelce um die Aufmerksamkeit der Sängerin bemüht, nachdem er ein Konzert ihrer alle Rekorde brechenden „Eras Tour“ besucht hatte.
In einem Podcast verriet der NFL-Star später, er habe Swift damals über ihr Umfeld kontaktiert – mit Erfolg. Nur wenige Monate später erschienen die beiden erstmals gemeinsam bei einer Afterparty zur TV-Show „Saturday Night Live“ in New York. Bereits wenige Minuten nach Veröffentlichung des Posts hatten Millionen Nutzerinnen und Nutzer den Beitrag gelikt. Er schickt sich an, einer der erfolgreichsten in der Geschichte des sozialen Netzwerks zu werden.
Treueste Fans voneinander
Seitdem zeigten sich Swift und Kelce regelmäßig öffentlich. Die Sängerin besuchte zahlreiche Footballspiele, oft in Begleitung von Familie oder prominenten Freunden. Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt ein Moment im November 2023, als Swift während eines Konzerts den Songtext von „Karma“ in eine Liebeserklärung an Kelce abänderte: „Karma ist der Typ von den Chiefs, der direkt zu mir nach Hause kommt.“
Auch privat wuchs das Paar offenkundig schnell zusammen. Die Familien beider Seiten wurden früh einbezogen – Weihnachten 2023 feierten Swift und Kelce gemeinsam mit ihren Eltern in Kansas City. Später verriet Kelce, sie verbinden ähnliche Werte: „Ihr Team ist ihre Familie“, sagte er in einem Interview.
Für die NFL ist die Lovestory von Kelce und Swift ein wahres Marketinggeschenk. Wenn die Sängerin bei Spielen in den Rängen jubelt, schießen die Likes ihrer Abermillionen Fans in die Höhe – und damit steht natürlich auch Kelce noch mehr im Rampenlicht. Natürlich war auch die NFL gleich mit Glückwünschen zur Verlobung dabei.
Ihre Fans, die „Swifties“, halten treu die Stellung. So schrieb Swift etwa im vorigen Herbst vor jubelnden Fans Geschichte, als sie sieben Preise bei der Vergabe MTV Video Music Awards abräumte, darunter in der Top-Sparte für das Video des Jahres. Das gelang ihr mit dem Hit-Song „Fortnight“ aus dem Album „The Tortured Poets Department“. Fünfmal hat sie nun im Laufe ihrer Karriere diesen Spitzenpreis gewonnen, mehr als jeder andere Künstler.
