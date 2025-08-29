Taylor Swift: Ihr erster Auftritt als Verlobte!

Englischlehrerin und Sportlehrer heiraten

Am Dienstag gaben die beiden Turteltauchen mit äußerst charmanten Worten bekannt, dass sie für immer zusammenbleiben wollen! „Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten“, schrieben die beiden US-Amerikaner in einem gemeinsamen Instagram-Post am Dienstag. In einer Reihe von Fotos ist Kelce darin in einem romantisch mit Blumen geschmückten Garten zu sehen, wie er vor Swift kniet. Ein anderes Foto zeigt einen Ring mit einem großen Diamanten.