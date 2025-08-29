Vorteilswelt
Vor Leichtathletik-WM

Coe: „Breite Unterstützung“ für strittigen Gentest

Sport-Mix
29.08.2025 09:44
Die überwiegende Zahl der erwarteten Starterinnen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in ...
Die überwiegende Zahl der erwarteten Starterinnen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio hat laut Weltverbandspräsident Sebastian Coe bereits den einmaligen verpflichtenden Gentest absolviert.(Bild: AFP/APA/Fabrice COFFRINI)

Die überwiegende Zahl der erwarteten Starterinnen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio hat laut Weltverbandspräsident Sebastian Coe bereits den einmaligen verpflichtenden Gentest absolviert. Man liege bei etwas mehr als 90 Prozent, sagte der 68-jährige Brite während einer Medienrunde am Rande des Diamond-League-Finals in Zürich. Die WM dauert vom 13. bis zum 21. September.

Coe betonte, es habe überwältigende Unterstützung für die Einführung des Tests gegeben, mit dem das biologische Geschlecht bestimmt werden soll. Viele Athletinnen hätten sich sogar persönlich bedankt. Dem SRY-Gentest müssen sich alle Athletinnen einmalig in ihrer Laufbahn unterziehen, wenn sie ab dem 1. September bei Wettbewerben der Frauenklasse starten wollen, die für die Weltrangliste relevant sind.

Sebastian Coe
Sebastian Coe(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI)

  „Die weibliche Kategorie ist absolut sakrosankt für mich“, sagte Coe. Man habe in der Vergangenheit alles dafür getan, sie zu erhalten, zu schützen und zu promoten. „Wir machen keine Geschlechtertests, wir verifizieren die weibliche Biologie“, sagte Coe. Es gehe um keine anderen Daten, es gehe nicht um genetische Informationen oder DNA. Es sei ein einmaliger Test, nach dem die Informationen zerstört würden.

Coe: Entscheidung schon im März getroffen
Zwar hatte der Weltverband die verbindliche Einführung der Tests, die per Wangenabstrich oder Blutentnahme erfolgen, erst Ende Juli bekanntgegeben. Coe verwies aber darauf, dass das Council bereits am Rande der Hallen-WM im März in China einen entsprechenden Beschluss gefasst hatte. „Einige Leute neigen dazu, zu vergessen, dass das keine Entscheidung war, die in den vergangenen Wochen getroffen wurde“, sagte der zweimalige Olympiasieger über 1.500 Meter. Er betonte auch: „Niemand muss die Welt so sehen, wie ich sie sehe.“

