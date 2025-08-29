Coe: „Breite Unterstützung“ für strittigen Gentest

Coe: Entscheidung schon im März getroffen

Zwar hatte der Weltverband die verbindliche Einführung der Tests, die per Wangenabstrich oder Blutentnahme erfolgen, erst Ende Juli bekanntgegeben. Coe verwies aber darauf, dass das Council bereits am Rande der Hallen-WM im März in China einen entsprechenden Beschluss gefasst hatte. „Einige Leute neigen dazu, zu vergessen, dass das keine Entscheidung war, die in den vergangenen Wochen getroffen wurde“, sagte der zweimalige Olympiasieger über 1.500 Meter. Er betonte auch: „Niemand muss die Welt so sehen, wie ich sie sehe.“