Folkshilfe: Die Stille Nacht im Weihnachts-Beat

Spätestens mit diesem Hit sprang der Funke über, dann gab es kein Halten mehr. Weihnachten darf voller Beat und Hits sein, vor allem wenn Sänger, Songschreiber, Conférencier und „Quetschist“ Florian Ritt, an der Gitarre Paul Slaviczek und am Schlagzeug Gabriel Fröhlich ihren Groove voll Herz entfachen. Als Ergänzung wurden sie von zwei Geigerinnen, einem Bassisten und einer Perkussionistin begleitet – hervorragende MusikerInnen, die auch mit Soli entzückten.