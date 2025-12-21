Einsam zu Weihnachten? Hier sind Sie nicht allein

Meistens tritt sie mit ihren Anrufern aber in den Dialog. „Ich bin eher die, die plaudert und nicht nur zuhört“, sagt sie. Ein Gespräch kann bei ihr auch über eine Stunde dauern. „Ich schaue da nicht auf die Uhr.“ Sie wolle den Menschen Zeit geben. Denn jeder dürfe einmal sagen, dass es einem nicht gut gehe. Heutzutage werde das immer als „jammern“ abgetan, bekrittelt die Freiwillige. „Die Menschen haben auch das Gefühl, dass sie mit ihrer Einsamkeit allein sind“, so O. Sie versuche dann zu vermitteln, dass ihre Gefühle berechtigt und keineswegs ungewöhnlich seien.