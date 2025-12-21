Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weniger Migranten

Stillste Zeit des Jahres, auch an Grenze zu Ungarn

Burgenland
21.12.2025 18:57
Die Zahl der Aufgegriffenen bleibt heuer unter 3000.
Die Zahl der Aufgegriffenen bleibt heuer unter 3000.(Bild: Christian Schulter)

Kaum noch Schlepper, tiefe Temperaturen – nur noch vereinzelt schlagen sich Migranten aus dem Osten bis ins Burgenland durch.

0 Kommentare

Tage ohne Aufgriffe gab es seit 2015 so gut wie nie. Zu Spitzenzeiten der illegalen Migration waren es oft Hunderte Flüchtlinge, die sich innerhalb von 24 Stunden aus Ungarn über die grüne Grenze ins Burgenland durchgekämpft hatten. Jetzt herrscht Ruhe, der massenhafte Zustrom an Einwanderern ist versiegt. „Vorläufig, das könnte sich aber wieder drastisch ändern“, merken kritische Beobachter an. Sie verweisen auf politische Großereignisse, die nicht vorhersehbar sind und plötzlich eintreten können.

15 Aufgriffe pro Woche
Fest steht: Derzeit werden in einer Woche 15 Aufgriffe registriert, mehr als 1000 waren es noch vor drei Jahren. Trotz der positiven Entwicklung werden die Grenzkontrollen für weitere sechs Monate fortgesetzt. Das hatte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) Mitte Dezember bereits angekündigt. Einen massiven Rückgang gibt er bei den Asylsuchenden bekannt.

Nur 1012 Anträge im November
Bis November wurden dieses Jahr österreichweit 15.337 Anträge gestellt. Im Vergleichszeitraum 2024 waren es 23.483 – ein Minus von 35 Prozent. Von den aktuellen Ansuchen sind 6417 erstmalig. „1012 Asylanträge im November sind der niedrigste Monatswert seit Jahren“, betont Karner. Lediglich ein Viertel der 2025 im Burgenland gemeldeten Flüchtlinge – die meisten sind Afghanen – suchte um Asyl an.

„Die übrigen sind angehalten, das Bundesgebiet zu verlassen“, heißt es aus dem Innenministerium. Am Montag in der Früh ist Karner mit Landespolizeidirektor Martin Huber auf Grenzschutzvisite in Deutschkreutz. 

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-0° / 3°
Symbol bedeckt
Güssing
-1° / 2°
Symbol Nebel
Mattersburg
-1° / 3°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
1° / 3°
Symbol Nieseln
Oberpullendorf
-2° / 2°
Symbol bedeckt

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
143.064 mal gelesen
Salzburg
Ex-Skistar wünscht sich eine Rückkehr ins TV
124.606 mal gelesen
Alexandra Meissnitzer (li.) kommentierte und moderierte bis vor Kurzem im TV, hier im Einsatz ...
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
88.248 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Burgenland
Feuerwehr rüstet auf
Doskozil: „Katastrophenhilfe mit voller Power“
Ex-Kicker als Künstler
„Für mich ist jedes Stück viel mehr als Schmuck“
Skurriler Betrugsfall
Für 50.000 Euro „Kredit“ 49.000 Euro überwiesen
H. Oschep wortgewaltig
„Burgenland wird stärkste Weinregion Österreichs“
Nach Herzoperation
„Daheim zu sein, ist das schönste Geschenk“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf