Stillste Zeit des Jahres, auch an Grenze zu Ungarn

Tage ohne Aufgriffe gab es seit 2015 so gut wie nie. Zu Spitzenzeiten der illegalen Migration waren es oft Hunderte Flüchtlinge, die sich innerhalb von 24 Stunden aus Ungarn über die grüne Grenze ins Burgenland durchgekämpft hatten. Jetzt herrscht Ruhe, der massenhafte Zustrom an Einwanderern ist versiegt. „Vorläufig, das könnte sich aber wieder drastisch ändern“, merken kritische Beobachter an. Sie verweisen auf politische Großereignisse, die nicht vorhersehbar sind und plötzlich eintreten können.