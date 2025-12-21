Wie Frauen in der Bibel plötzlich verschwanden

„Es kommt auf die Frauen an und nicht auf die Männer“

Diese Kindheitsgeschichten sieht Fischer nicht als stereotyp, obwohl sie die „reproduktive Seite der Frauen betonen“. „Aber das ist ja nicht negativ! Es kommt in diesen Geschichten auf die Frauen an und nicht auf die Männer. Es ist eine direkte Gottesbegegnung der Frau.“ Maria steht an einem Neubeginn für das Volk Israels. „Maria ist eine jüdische Frau. Mit ihr wird die Geschichte des Volkes Israel weitergeschrieben.“