Leser fragen

Muss es wirklich immer „Low Carb“ sein?

Gesund
01.09.2025 06:30
Kohlenhydrate gehören zu einer abwechslungsreichen Ernährung einfach dazu.
Kohlenhydrate gehören zu einer abwechslungsreichen Ernährung einfach dazu.(Bild: Robyn Mackenzie)

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Philipp G. (39): „Kohlenhydrate sollen angeblich ungesund sein – soll ich wirklich weniger Brot, Nudeln & Co essen?“

Univ.-Lektor. Mag. Dr. Manuel Schätzer, Ernährungswissenschafter aus Wien. Kohlenhydrate liefern wichtige Energie und sind zu Unrecht in Verruf geraten. Laut Ernährungsempfehlungen sollte etwa die Hälfte unserer täglichen Kalorien aus Kohlenhydraten stammen. Derzeit ist es eher umgekehrt: Viele Menschen essen deutlich zu wenig gute Kohlenhydrate – dafür aber zu viel Zucker und auch tierisches Fett.

Wichtig ist der Unterschied: Mehlspeisen, Limonade oder Süßigkeiten enthalten sogenannte einfache Zucker, die schnell ins Blut gehen, aber wenig sättigen. Komplexe Kohlenhydrate aus Vollkorn, Hülsenfrüchten, Erdäpfeln oder Gemüse hingegen machen länger satt, liefern Ballaststoffe und sind gut für die Verdauung.  

Trends wie „Low Carb“ lassen oft vermuten, man müsse Kohlenhydrate grundsätzlich meiden, dabei kommt es vielmehr auf die Qualität an. Wer auf hochwertige Kohlenhydrate setzt, tut seinem Körper etwas Gutes und muss auf Brot, Erdäpfeln oder Nudeln nicht verzichten.

Karin Rohrer-Schausberger
