Muss es wirklich immer „Low Carb“ sein?

Univ.-Lektor. Mag. Dr. Manuel Schätzer, Ernährungswissenschafter aus Wien. Kohlenhydrate liefern wichtige Energie und sind zu Unrecht in Verruf geraten. Laut Ernährungsempfehlungen sollte etwa die Hälfte unserer täglichen Kalorien aus Kohlenhydraten stammen. Derzeit ist es eher umgekehrt: Viele Menschen essen deutlich zu wenig gute Kohlenhydrate – dafür aber zu viel Zucker und auch tierisches Fett.