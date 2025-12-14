Erster Koralm-Tag: Tausende stürmen in die Züge

Näher bei Familie und Freunden

Mit ihnen im Zug war auch das Team der Apotheke Greifenburg in Oberkärnten. Sie nutzten den freien Sonntag für einen Betriebsausflug – und wo könnte dieser hingehen, wenn nicht mit der Koralmbahn nach Graz? „Wir sind ganz begeistert, wie schnell das war. Das ist einfach super“, zeigt sich die Gruppe begeistert. Praktisch ist es für die acht Apothekerinnen aber auch: „Wir haben eine ehemalige Kollegin, die in Graz wohnt. Die besuchen wir heute.“