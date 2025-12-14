Erster Koralm-Tag: Tausende stürmen in die Züge

Die Koralmbahn ist seit Sonntagfrüh nach regulärem Fahrplan unterwegs. Dass die Nachfrage nach den Tickets für den ersten Tag groß ist, wusste man bereits im Vorfeld. Wie viele Menschen aber tatsächlich bei der ersten Gelegenheit durch den Tunnel düsen wollten, wurde bei einem Lokalaugenschein in Graz deutlich.
8.17 Uhr, Bahnsteig fünf: In fünf Minuten soll der RJX531 Richtung Villach Hauptbahnhof abfahren. Auf der digitalen Anzeige ist zu lesen: „Zustieg nur mit Reservierung!“ Die Aufregung liegt bereits in der Luft. Menschen schauen ungeduldig nach links und rechts. Wann kommt sie endlich, die Koralmbahn? 20 Minuten später – während viele Steirer zeitgleich am Weg nach Klagenfurt – werden zahlreiche Kärntner in der Stadt an der Mur empfangen.
Für viele ist der Sonntag ein besonderer Tag, sie haben jahrelang auf diese spezielle Zugfahrt gewartet. Andere wurden mit dem Ausflug ins Nachbarbundesland überrascht: „Bei uns gab's schon Krapfen und Sekt im Zug“, lacht Stefanie Kolter aus Klagenfurt. Sie feierte am Sonntag ihren 68. Geburtstag und wurde von ihren Nachbarn mit der Fahrt durch den Tunnel überrascht. „Wir möchten uns die Eiskrippe anschauen und gehen dann gut essen“, erzählt das begeisterte Geburtstagskind den Tagesplan.
Näher bei Familie und Freunden
Mit ihnen im Zug war auch das Team der Apotheke Greifenburg in Oberkärnten. Sie nutzten den freien Sonntag für einen Betriebsausflug – und wo könnte dieser hingehen, wenn nicht mit der Koralmbahn nach Graz? „Wir sind ganz begeistert, wie schnell das war. Das ist einfach super“, zeigt sich die Gruppe begeistert. Praktisch ist es für die acht Apothekerinnen aber auch: „Wir haben eine ehemalige Kollegin, die in Graz wohnt. Die besuchen wir heute.“
Kabarettist Christian Hölbling ist ein gebürtiger Steirer, der seit einigen Jahren in Klagenfurt lebt. Auch er nutzte die Koralmbahn gleich am ersten Betriebstag für einen Ausflug in die Heimat. „Er möchte das Highlight erleben, und ich werde mitgeschleppt“, lacht seine Begleitung Maria Weichesmüller, ebenfalls Kabarettistin.
Für die beiden öffnet die neue Verbindung aber auch beruflich neue Türen: „Kulturell wird die Koralmbahn für uns als Künstler noch spannend“, ist Weichesmüller überzeugt. Bei ihnen stand dann gleich am Sonntag auch ein Halt am neuen Bahnhof in Groß St. Florian am Plan: „Am Nachmittag gehen wir in der Weststeiermark auf ein Konzert und fahren dann von dort zurück nach Klagenfurt“, erzählt Hölbing.
Viele Gäste aus Kärnten waren im Laufe des Sonntags auf den Grazer Christkindlmärkten anzutreffen. So auch Christine und Hanns Stattmann, die von Villach in die Murmetropole pendelten. „Unser Sohn wohnt in Graz, da ist die Koralmbahn natürlich toll“, freut sich das Ehepaar. Die aus der Steiermark stammende Christine bringt die neue Strecke zudem wieder näher an ihre Heimat.
Neue Geburtstagsausflüge
Aber auch in umgekehrter Richtung herrscht Begeisterung: „Ich habe heute Geburtstag. Meine Familie hat mir die Fahrt mit der Koralmbahn geschenkt“, freut sich Geburtstagskind Martin Robosch, Vater der Grazer Gemeinderätin Anna Robosch (SPÖ). Der 63-Jährige wurde von seinen Liebsten zum Frühstücken nach Kärnten „entführt“.
Vor ein paar Tagen hätte wohl kaum jemand für ein Frühstück oder einen Besuch am Weihnachtsmarkt eine solche Reise auf sich genommen, war man mit dem Zug bisher doch fast drei Stunden – inklusive Umstieg in Bruck an der Mur – bis nach Klagenfurt unterwegs. Die 41 Minuten mit der Koralmbahn werden nun aber auch für alltägliche Situationen gerne in Kauf genommen.
Ex-Volksanwalt verteilt Frühstückssackerl
Ein besonderer Frühaufsteher war übrigens Werner Amon: Der in der Bahnhofsgemeinde Groß St. Florian lebende Ex-Volksanwalt und zweiter Landtagspräsident (in spe) verteilte mit seiner Frau Gundi Frühstückssackerl an die ersten Fahrgäste, die am Sonntag, 5.40 Uhr, beim allerersten Stopp und bei der allerersten Abfahrt am Bahnhof Weststeiermark zustiegen.
10.000 Fahrgäste in den ersten paar Stunden
Am frühen Nachmittag zog die ÖBB eine erste Bilanz: Der Start auf der neuen Hochleistungsstrecke zwischen Kärnten und der Steiermark verlief planmäßig. Bereits in den ersten Stunden waren 30 Züge mit rund 10.000 Reisenden unterwegs.
