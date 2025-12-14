Vorweihnachtlicher Bach & musikalische Kooperation

Gerade zur Weihnachtszeit haben viele das Bedürfnis nach spirituellen Inhalten. Nicht alle finden dies in den Kirchen, viele aber in der Musik. Dass es dabei nicht immer Johann Sebastian Bachs „Weihnachtsoratorium“ sein muss, zeigte das Barockorchester Concerto Stella Matutina in seinem Abokonzert am Freitag und Samstag auf der Kulturbühne AmBach in Götzis. Zusammen mit dem Vokalensemble „Lauschwerk“ aus München musizierte es drei Adventkantaten von Johann Sebastian Bach. Dieser hatte an seinen Dienststellen in Weimar und dann in Leipzig den Auftrag, für fast jeden Sonntag des Kirchenjahres eine neue Kantate zu schreiben, einzustudieren und aufzuführen. Das ist eine kaum vorstellbare Leistung für uns Heutige, die wir diese Musik in Aufführungen bester Qualität zu hören gewohnt sind. Und diese Aufführung in Götzis war wunderbar, nicht zuletzt dank der Leitung durch Martin Steidler, einem bestens qualifizierten Chorleiter, der auf Arbeiten auf höchstem Niveau zurückblicken kann.