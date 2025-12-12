Pure Encapsulations verlost drei Balance-Packages

Zwischen Vorfreude, Familienfesten und langen To-do-Listen bleibt im Dezember oft wenig Raum für das eigene Wohlbefinden. Gerade in dieser Zeit zeigt sich, wie wichtig es ist, mentale Gesundheit in den Fokus zu stellen und kleine Momente der Ruhe zuzulassen. Dafür haben die Profis von Pure Encapsulations® das passende Balance-Paket zusammengestellt und mit der „Krone“ können Sie nun eines von drei gewinnen.
Aktuelle Daten aus dem Frauengesundheitsreport von Pure Encapsulations® machen deutlich, dass psychische Belastung vor allem Frauen in Österreich begleitet: Drei von vier nennen das Thema als Teil ihres Lebens, fast jede zweite fühlt sich stark betroffen. An der Spitze der Auslöser stehen Schlafmangel, Erschöpfung, familiäre Verpflichtungen und fehlende Zeit für sich.
Für mehr Gleichgewicht im Alltag
Das auf Mikronährstoffe spezialisierte Unternehmen Pure Encapsulations® widmet sich seit Jahren dem Thema mentale Gesundheit. Mit wissenschaftlich fundierter Aufklärung und Initiativen will das Unternehmen Bewusstsein schaffen und Wege zeigen, wie man das innere Gleichgewicht stärken kann. Nach dem Frühjahrsschwerpunkt „Healthy Aging“ rückt nun die psychische Belastung in den Fokus – ein Thema, das in allen Lebensbereichen an Bedeutung gewinnt.
Um in der Weihnachtszeit gezielt für mehr Achtsamkeit zu sorgen, setzt Pure Encapsulations® auf natürliche Unterstützung durch hochwertige Mikronährstoffe – entwickelt nach strengsten Qualitätsstandards und wissenschaftlich geprüft. Besonders im Mittelpunkt steht dabei Vitamin C. Wenn’s draußen grau ist und der Stress steigt, unterstützt das Vitamin C von Pure Encapsulations® dein Immunsystem, fördert die normale Funktion des Nervensystems und hilft, Müdigkeit zu reduzieren.
Drei Balance-Packages zu gewinnen
Gemeinsam mit der Krone verlost Pure Encapsulations® drei exklusive Balance-Packages, die helfen sollen, zur Ruhe zu kommen und neue Energie zu tanken. Neben Vitamin C ist auch Magnesiumcitrat in den Balance Packages enthalten – ein essenzieller Mineralstoff, der zur normalen Funktion von Muskeln und Nerven beiträgt und Müdigkeit verringern kann. Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 23. 12., 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
