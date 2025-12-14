Vorteilswelt
Straße gesperrt

Chaos auf Brücke: Bim entgleist nach Crash mit Pkw

Wien
14.12.2025 14:55
Im Zuge des Einsatzes mussten die Marienbrücke und Teile der Oberen Donaustraße durch die Polizei gesperrt werden.
Im Zuge des Einsatzes mussten die Marienbrücke und Teile der Oberen Donaustraße durch die Polizei gesperrt werden.(Bild: LPD Wien)

Spektakulärer Verkehrsunfall Sonntagmorgen in Wien-Leopoldstadt: Eine Straßenbahn der Wiener Linien krachte von der Marienbrücke kommend in zwei Autos, die gerade die Obere Donaustraße überquerten. Durch den heftigen Aufprall wurden alle Fahrzeuge stark beschädigt – die Straßenbahn entgleiste sogar.

Die beiden Pkw-Lenker, ein 55- und ein 71-jähriger Mann, wurden leicht verletzt. Nach der Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien konnten sie aber wieder nach Hause.

Brücke musste gesperrt werden
Für die Aufräumarbeiten musste die Marienbrücke gesperrt werden, auch Teile der Oberen Donaustraße waren zeitweise blockiert. Staus und Verkehrsbehinderungen waren die Folge.

Durch den Aufprall wurden alle beteiligten Fahrzeuge stak beschädigt, die Straßenbahn entgleiste.
Durch den Aufprall wurden alle beteiligten Fahrzeuge stak beschädigt, die Straßenbahn entgleiste.(Bild: LPD Wien)

Die Wiener Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Das Verkehrsunfallkommando war direkt vor Ort, um den genauen Hergang zu klären.

