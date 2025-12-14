Chaos auf Brücke: Bim entgleist nach Crash mit Pkw

Spektakulärer Verkehrsunfall Sonntagmorgen in Wien-Leopoldstadt: Eine Straßenbahn der Wiener Linien krachte von der Marienbrücke kommend in zwei Autos, die gerade die Obere Donaustraße überquerten. Durch den heftigen Aufprall wurden alle Fahrzeuge stark beschädigt – die Straßenbahn entgleiste sogar.
Die beiden Pkw-Lenker, ein 55- und ein 71-jähriger Mann, wurden leicht verletzt. Nach der Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien konnten sie aber wieder nach Hause.
Brücke musste gesperrt werden
Für die Aufräumarbeiten musste die Marienbrücke gesperrt werden, auch Teile der Oberen Donaustraße waren zeitweise blockiert. Staus und Verkehrsbehinderungen waren die Folge.
Die Wiener Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Das Verkehrsunfallkommando war direkt vor Ort, um den genauen Hergang zu klären.
