Chaos auf Brücke: Bim entgleist nach Crash mit Pkw

Spektakulärer Verkehrsunfall Sonntagmorgen in Wien-Leopoldstadt: Eine Straßenbahn der Wiener Linien krachte von der Marienbrücke kommend in zwei Autos, die gerade die Obere Donaustraße überquerten. Durch den heftigen Aufprall wurden alle Fahrzeuge stark beschädigt – die Straßenbahn entgleiste sogar.