Leser fragen

Gibt es Hilfe bei dunklen Augenringen?

Gesund
28.08.2025 06:00
Dunkle Schatten um die Augen lassen einem müde und krank aussehen.
Dunkle Schatten um die Augen lassen einem müde und krank aussehen.(Bild: stock.adobe.com null)

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Martha F. (28): „Ich habe immer so dunkle Augenringe, auch wenn ich genug schlafe. Ich möchte aber auch keine Unterspritzung. Gäbe es hier vielleicht eine andere Lösung?“

Dr. Doris Grablowitz, Fachärztin für Dermatologie, Spezialistin für Ästhetische Medizin aus Wien. Deutlich sichtbare Augenschatten sind meist nicht die Ursache von Schlafmangel, sondern sehr oft genetisch bedingt. Die dunkle Färbung entsteht, weil durch die besonders zarte Haut unter den Augen die darunter liegenden Blutgefäße durchscheinen. Dadurch entsteht der Eindruck dunkler Schatten unter den Augen, die meistens kein Zeichen von Krankheit sind, wie oft fälschlich angenommen wird, sondern lediglich ein optisches Problem.

Natürlich kann Überanstrengung und Schlafmangel diesen Effekt noch verstärken. Ebenso kommt es bei Menschen, die leicht bräunen, vor allem im Sommer, zu einer Zunahme der braunen Verfärbung im Bereich der Augenringe.

Am einfachsten kann man dem Abhelfen, in dem man diese Partien mit einem hellen Abdeckstift (Concealer) kaschiert. Vorsicht, derzeit wird häufig mit sogenannten „Permanent Concealer-Behandlungen“ geworben. Das Farbergebnis ist meist nicht befriedigend und es zeigen sich oft störende Farbränder.

Will man eine länger anhaltende Methode, aber keine Unterspritzung, gibt es auch die Möglichkeit Hyaluron nicht zu injizieren, sondern mit ganz speziellen Geräten tief in das Gewebe einzuschleusen. Dafür muss man aber stark konzentrierte Hyalurone verwenden (Apotheke, Arzt) und am besten noch einen Tiefeneinschleuser, wie z. B. eine Jontophorese-, oder ein Unterschall Gerät. Die gibt es beim Arzt in starker Ausführung, aber auch als schwächere.

