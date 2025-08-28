Gibt es Hilfe bei dunklen Augenringen?

Will man eine länger anhaltende Methode, aber keine Unterspritzung, gibt es auch die Möglichkeit Hyaluron nicht zu injizieren, sondern mit ganz speziellen Geräten tief in das Gewebe einzuschleusen. Dafür muss man aber stark konzentrierte Hyalurone verwenden (Apotheke, Arzt) und am besten noch einen Tiefeneinschleuser, wie z. B. eine Jontophorese-, oder ein Unterschall Gerät. Die gibt es beim Arzt in starker Ausführung, aber auch als schwächere.