Apache 207: „21 Gramm“ Ruhm, Erfolg und Müdigkeit

Auch die Single „Morgen“ lebt von ihrem schnellen Retro-Sound, während Apache zwischen Karriere, Familie und dem Bedürfnis nach Augenblicken ohne Zukunftsdenken schwankt. Auch „Die Welt“ verbindet Pop-Elemente mit 80er-Anleihen. Darin beschreibt der Mannheimer den Zwiespalt zwischen Ruhm und Normalität: Trotz halber Million auf dem Konto fährt er mit zerkratzter Felge durch seinen alten Block. In der Hook fragt er, ob er sich die Welt holt oder in einem Hotelzimmer stirbt – eine der stärksten und düstersten Passagen der Platte. Besonders interessant ist auch die Zeile: „Sitz mit Skimaske beim Dinner, damit niemand mich erkennt, ich fühle mich nirgendwo mehr sicher, nicht einmal auf der Toilette, denn das ganze Land erkennt mich nur an meiner Silhouette.“ Hier drängt sich die Frage auf: Wird ihm der Trubel zu groß? Fehlt ihm manchmal das alte, normale Leben?

Nach diesem furiosen Beginn zieht der Diamant-Künstler das Tempo runter. „Porsche 911“ entfaltet sich mit Gitarre, Synthieflächen und ruhigem Gesang – eine balladeske Metapher für Sehnsucht und Verletzlichkeit. Auch „Engel“ und „Wir haben uns lieb“ sind zarte Liebeslieder, mal versteckt, mal direkter – Songs, in denen Apache seine ehrliche Seite zeigt und sich nach einem unbeschwerten Leben sehnt. Der Titel „7er“ lässt zunächst an ein Auto denken, tatsächlich aber erzählt der Song vom Cruisen im 7er mit den Jungs, vom Wunsch nach Entlastung vom Starleben. Am Ende bleibt nur eine E-Gitarre übrig – stille Intimität statt Bombast.