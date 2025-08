„Der Faktor Mensch“: Musikalische Midlife-Crisis

„Baby, gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst. Auch wenn es keine Liebe ist, ich liebe es“ – so lautet wohl die berühmteste Textzeile des Bietigheimer Rappers und Sängers Bausa (bürgerlich: Julian Otto). Doch bevor der Musiker mit „Was du Liebe nennst“ 2017 Geschichte schrieb, war er bereits als Feature-Gast bei Artists wie Capo oder Haftbefehl gefragt. Seine musikalischen Wurzeln reichen dabei weit über Rap hinaus: Bausa studierte Musik, spielt mehrere Instrumente und verschmolz Autotune, Melancholie und Melodie zu seinem ganz eigenen Sound. Spätestens mit seinem Debütalbum „Dreifarbenhaus“ und Hits wie „Madonna“, „Casanova“ oder „100 km/h“ festigte er seinen Platz in der Szene.

2024 zeigte er sich plötzlich von einer ganz anderen Seite: Bausa trat bei der beliebten TV-Show „Schlag den Star“ an – und entschied das Duell gegen „Rheingold“-Rapper und Schauspieler Emilio Sakraya für sich. Ein Rapper also, der zur besten Sendezeit punktet, ohne dabei an Coolness zu verlieren. Nun will er mit seinem neuen Werk „Der Faktor Mensch“ eine andere musikalische Facette von sich zeigen – und beweisen, dass hinter dem Hitmacher mehr steckt als nur eine eingängige Hook.