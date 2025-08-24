Flut an Asyl-Folgeanträgen von Afghaninnen

Wie reformbedürftig das europäische Asylsystem ist, zeigen aktuelle Zahlen. Von insgesamt 10.219 Anträgen im Zeitraum von Jänner bis Juli 2025 war nur ein Drittel neu, der Rest waren so genannte Folgeanträge – die meisten von afghanischen Frauen, die bereits im Land sind, bisher aber nur einen subsidiären Schutz hatten und nun aufgrund eines Gerichtsurteils einen Asylfolgeantrag stellen.