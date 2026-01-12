Toronto schlägt Philadelphia nach Verlängerung

An der Spree sollen Franz und Moritz Wagner die Protagonisten sein. Die Brüder im Magic-Dress stammen aus der deutschen Hauptstadt. Moritz (28) gab am Sonntag nach einem Kreuzbandriss und mehr als einjähriger Pause sein Comeback. Ob auch sein jüngerer Bruder mit von der Partie sein kann, ist ungewiss. Der 24-Jährige muss seit 7. Dezember wegen einer schweren Verstauchung des linken Sprunggelenks passen. Er sagte im November zur APA, „sehr große Vorfreude“ auf Berlin zu verspüren. Es sei „speziell“, mit Orlando in seiner Geburtsstadt antreten zu dürfen.