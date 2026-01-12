Vorteilswelt
Militär prüft Optionen

Irans Straßen voller Blut: Trump platzt der Kragen

Außenpolitik
12.01.2026 07:42

Es sind Bilder wie im Krieg: Die brutalen Schritte des iranischen Mullah-Regimes gegen seine verzweifelte Bevölkerung schockieren die Welt. US-Präsident Donald Trump will nicht länger zusehen – und hat mehrere militärische Optionen auf dem Radar.

0 Kommentare

„Die Lage hier ist sehr, sehr schlimm“, zitiert der britische Sender BBC eine Quelle in der Hauptstadt Teheran. Die Sicherheitskräfte hätten mit scharfer Munition geschossen: „Es ist wie in einem Kriegsgebiet, die Straßen sind voller Blut. Sie transportieren die Leichen in Lastwagen ab.“

Laut Aktivisten haben sich die Demonstrationen auf 186 Städte ausgeweitet. 483 Protestierende seien getötet worden, berichtete das Menschenrechtsnetzwerk HRANA mit Sitz in den USA. Insgesamt seien bisher 544 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch Kinder sowie 47 Sicherheitskräfte. Rund 10.700 Menschen hätte man festgenommen, hieß es weiter. Die Angaben der Organisation ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

„Es gibt systemisches Missmanagement, Korruption und Repressionen. Deshalb wollen die Menschen, dass die Islamische Republik verschwindet“, erklärte Holly Dagres vom Washington Institute gegenüber dem US-Fernsehsender CNN.

Trotz der blutigen Niederschlagung gehen die Proteste weiter:

Trump droht „gewalttätiger Führung“
Während das Regime zunehmend internen Druck von empörten Demonstranten spürt, hat Trump seine eigene Warnung an die iranische Führung gerichtet. Er erwägt eine Reihe möglicher militärischer Optionen im Iran, hat jedoch laut Angaben von US-Beamten gegenüber CNN noch keine endgültige Entscheidung darüber getroffen, wie ein Eingreifen der Vereinigten Staaten aussehen würde.

Aufgrund der verhängten Internetsperre dringen kaum Bilder nach außen. Befürchtet wird, dass die ...
Aufgrund der verhängten Internetsperre dringen kaum Bilder nach außen. Befürchtet wird, dass die tatsächliche Lage noch viel schlimmer ist als bisher bekannt.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

„Es scheint, dass einige Menschen getötet wurden, die nicht getötet werden sollten“, führte Trump am Sonntagabend gegenüber Reportern an Bord des Regierungsflugzeugs Air Force One aus. „Das sind gewalttätige Menschen, wenn man sie so nennen will, Führungspersonen. Ich weiß nicht, ob ihre Führungspersonen einfach nur gewaltsam herrschen, aber wir nehmen das sehr ernst. Das Militär sieht es sich an, und wir prüfen einige sehr drastische Optionen. Wir werden eine Entscheidung treffen“, versprach Trump.

Eventuell werde man mit Vertretern des Irans zusammenkommen, ein Treffen werde vorbereitet, erklärte er zudem. Zwar wolle das Regime verhandeln – angesichts dessen, was im Iran passiere, müssten die USA aber vielleicht auch vorher eingreifen.

Mutige Demonstranten tanzen um ein Lagerfeuer und jubeln.
Mutige Demonstranten tanzen um ein Lagerfeuer und jubeln.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

Elon Musk soll Satelliteninternet organisieren
Unterstützen will der US-Staatschef die Demonstranten auch mit Satelliteninternet. Hierzu wolle er mit Tech-Milliardär Elon Musk telefonieren, dessen Firma SpaceX den Dienst Starlink betreibt. Irans Staatsführung hat den Internetzugang für die Menschen fast vollständig gesperrt, auch Telefonverbindungen schienen teils nicht mehr zu funktionierten. Damit will sie die Kommunikation zwischen den Demonstranten erschweren. Zudem soll die Veröffentlichung von Berichten, Fotos und Videos über die Massenproteste so unterdrückt werden.

Gestürzter Schah-Sohn stichelt weiter
Derweil rief Reza Pahlavi, der Sohn des 1979 gestürzten Schahs, in einer neuen Botschaft an die Protestbewegung zur nächsten Phase des Aufstands auf, „um die Islamische Republik zu stürzen“. Neben der Besetzung zentraler Straßen in Städten seien jetzt auch alle Institutionen, die für die Staatspropaganda und die Unterbrechung der Kommunikation verantwortlich seien, „legitime Ziele“, erklärte Pahlavi auf der Onlineplattform X. Wegen der Internetsperre ist jedoch unklar, inwieweit man im Iran seine Forderungen zu sehen bekommt.

Pahlavi forderte zudem, außerhalb des Irans an allen iranischen Botschaften und Konsulaten die „schändliche Flagge der Islamischen Republik“ gegen die alte Flagge auszutauschen, die zuletzt während der Herrschaft seines Vaters Schah Mohammed Reza Pahlavi genutzt worden war. Dessen prowestliche Monarchie wurde 1979 durch eine islamische Revolution gestürzt. Der Schah verließ das Land mit seiner Familie und starb im Ausland.

Angelika Eliseeva
