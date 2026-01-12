Irans Straßen voller Blut: Trump platzt der Kragen

„Es scheint, dass einige Menschen getötet wurden, die nicht getötet werden sollten“, führte Trump am Sonntagabend gegenüber Reportern an Bord des Regierungsflugzeugs Air Force One aus. „Das sind gewalttätige Menschen, wenn man sie so nennen will, Führungspersonen. Ich weiß nicht, ob ihre Führungspersonen einfach nur gewaltsam herrschen, aber wir nehmen das sehr ernst. Das Militär sieht es sich an, und wir prüfen einige sehr drastische Optionen. Wir werden eine Entscheidung treffen“, versprach Trump.