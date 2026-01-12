Kuriose Interview-Szene! „Ah, er zerbricht Stöcke“

Im Interview mit „20 Minuten“ erklärte Kristoffersen anschließend: „Ich bin zufrieden mit dem dritten Platz, aber mit allem bin ich nicht zufrieden. So ist halt Skifahren.“ Ansonsten wollte sich der Slalom-Spezialist nicht äußern. Über die Hintergründe seines Ausrasters wollte er ebenfalls nicht sprechen und ließ wissen: „Das behalte ich dann für mich.“