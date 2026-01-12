Vorteilswelt
Moderator überrascht

Kuriose Interview-Szene! „Ah, er zerbricht Stöcke“

Ski Alpin
12.01.2026 07:39
Kuriose Szene rund um Slalom-Ass Henrik Kristoffersen nach dem Rennen in Adelboden.
Kuriose Szene rund um Slalom-Ass Henrik Kristoffersen nach dem Rennen in Adelboden.(Bild: AFP/APA/Fabrice COFFRINI)

Kuriose Szene rund um Slalom-Ass Henrik Kristoffersen am Sonntag in Adelboden. Nachdem der Norweger den Sieg knapp verpasst hatte, war es um seine Laune nicht gut bestellt. Das bekam auch das Schweizer Fernsehen zu spüren ... 

0 Kommentare

Nach dem ersten Durchgang lag Kristoffersen noch in Führung. Doch im zweiten Lauf zeigte er kleine Unsicherheiten und fiel schließlich noch hinter Tagessieger Paco Rassat und Atle Lie McGrath zurück. Dass er damit nicht glücklich war, sah man dem Routinier schon bei der Zieleinfahrt an. 

Doch auch anschließend verflog seine schlechte Laune nicht, wie auch das Schweizer Fernsehen „SRF“ zu spüren bekam. Während man auf ein Interview mit dem Norweger wartete, kam ein Betreuer angerannt und erklärte live im TV: „Er zerbricht gerade einige Ski-Stöcke.“

Behält Gründe für sich
Damit ließ er auch Moderator Päddy Kälin überrascht zurück. „Ah, er zerbricht Stöcke. Ja, dann ist er wohl gerade nicht in der Lage, mit uns zu reden“, reagierte der Schweizer aber doch souverän. 

Im Interview mit „20 Minuten“ erklärte Kristoffersen anschließend: „Ich bin zufrieden mit dem dritten Platz, aber mit allem bin ich nicht zufrieden. So ist halt Skifahren.“ Ansonsten wollte sich der Slalom-Spezialist nicht äußern. Über die Hintergründe seines Ausrasters wollte er ebenfalls nicht sprechen und ließ wissen: „Das behalte ich dann für mich.“ 

Moderator überrascht
