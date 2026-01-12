Heikle Wetterphase bringt uns extreme Glättegefahr

Luft bleibt am Boden kalt

Diese eisige Kälte setzt sich besonders bodennah fest – Straßen, Gehsteige, Autos und Bäume frieren tief durch. Und genau das wird jetzt laut Experten der österreichischen Unwetterzentrale (uwz) zum großen Problem: Denn ab Montag erreicht eine mächtige Warmfront Österreich. In höheren Luftschichten wird es rasch milder, am Boden bleibt die Kaltluft jedoch wie festgenagelt, vor allem im Norden und Osten des Landes – teils sogar bis über die Wochenmitte hinaus.