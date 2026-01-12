Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Höchste Warnstufe

Heikle Wetterphase bringt uns extreme Glättegefahr

Österreich
12.01.2026 08:23
Höchste Vorsicht! Autofahrer, Fußgänger und Einsatzkräfte müssen sich auf eine der ...
Höchste Vorsicht! Autofahrer, Fußgänger und Einsatzkräfte müssen sich auf eine der gefährlichsten Wetterlagen des Winters einstellen (Symbolbild).(Bild: APA/ROBERT JAEGER)

Nach klirrender Kälte steuert das Land auf eine extrem heikle Wetterlage zu. Meteorologen warnen vor massivem Glatteis – stellenweise droht sogar ein dicker Eispanzer. Bereits am Montag herrscht in Oberösterreich die höchste Warnstufe. 

0 Kommentare

In der Nacht auf Montag fallen die Temperaturen verbreitet auf minus 10 bis minus 15 Grad, in inneralpinen Tälern und schneebedeckten Becken sind sogar bis zu minus 25 Grad möglich.

Luft bleibt am Boden kalt
Diese eisige Kälte setzt sich besonders bodennah fest – Straßen, Gehsteige, Autos und Bäume frieren tief durch. Und genau das wird jetzt laut Experten der österreichischen Unwetterzentrale (uwz) zum großen Problem: Denn ab Montag erreicht eine mächtige Warmfront Österreich. In höheren Luftschichten wird es rasch milder, am Boden bleibt die Kaltluft jedoch wie festgenagelt, vor allem im Norden und Osten des Landes – teils sogar bis über die Wochenmitte hinaus.

Österreich
Symbol bedeckt
-6° / -2°
26 km/h
01:56 h
40 %
Symbol stark bewölkt
-5° / -2°
5 km/h
02:44 h
60 %
Symbol leichter Regen
-2° / 3°
6 km/h
01:37 h
70 %
Symbol Nebel
-1° / -0°
9 km/h
00:02 h
45 %
Symbol einzelne Regenschauer
-1° / 5°
8 km/h
05:56 h
40 %
Symbol bedeckt
0° / 2°
8 km/h
00:00 h
20 %
Symbol Nebel
1° / 2°
14 km/h
00:00 h
50 %
Symbol stark bewölkt
0° / 3°
18 km/h
02:47 h
50 %
Symbol wolkig
-4° / -1°
22 km/h
05:49 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-6° / -2°
22 km/h
02:45 h
45 %
Wien
Symbol stark bewölkt
-7° / -4°
27 km/h
03:03 h
35 %
Symbol stark bewölkt
-7° / -3°
11 km/h
01:24 h
65 %
Symbol einzelne Regenschauer
-3° / 4°
16 km/h
02:42 h
70 %
Symbol bedeckt
-1° / -0°
8 km/h
00:21 h
45 %
Symbol einzelne Regenschauer
-1° / 5°
10 km/h
03:54 h
45 %
Symbol Nebel
-0° / 1°
8 km/h
00:00 h
20 %
Symbol Nebel
-0° / 2°
11 km/h
00:30 h
50 %
Symbol wolkig
-0° / 4°
12 km/h
05:11 h
50 %
Symbol wolkig
-3° / 0°
12 km/h
05:32 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-5° / -1°
15 km/h
03:33 h
45 %
St. Pölten
Symbol stark bewölkt
-6° / 0°
23 km/h
03:13 h
40 %
Symbol stark bewölkt
-7° / -2°
6 km/h
02:48 h
60 %
Symbol leichter Regen
-3° / 3°
4 km/h
00:51 h
80 %
Symbol Nebel
-2° / -1°
10 km/h
00:01 h
40 %
Symbol wolkig
-2° / 5°
9 km/h
04:48 h
35 %
Symbol Nebel
-0° / 1°
8 km/h
00:00 h
20 %
Symbol Nebel
0° / 2°
15 km/h
00:01 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 3°
20 km/h
03:21 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-5° / -1°
24 km/h
02:57 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-7° / -2°
23 km/h
02:44 h
45 %
Eisenstadt
Symbol heiter
-7° / -4°
20 km/h
06:00 h
35 %
Symbol Schneefall
-8° / -4°
4 km/h
00:10 h
70 %
Symbol einzelne Regenschauer
-3° / 3°
5 km/h
02:08 h
65 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 0°
3 km/h
02:29 h
45 %
Symbol stark bewölkt
0° / 2°
3 km/h
03:27 h
50 %
Symbol bedeckt
-2° / 0°
6 km/h
01:02 h
25 %
Symbol Nebel
-1° / 1°
6 km/h
00:14 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 2°
4 km/h
02:30 h
50 %
Symbol wolkig
-4° / 1°
7 km/h
04:24 h
45 %
Symbol heiter
-6° / -0°
7 km/h
07:30 h
45 %
Linz
Symbol heiter
-5° / 1°
6 km/h
06:12 h
35 %
Symbol stark bewölkt
-9° / -1°
2 km/h
01:24 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 8°
3 km/h
03:46 h
50 %
Symbol wolkig
-3° / 5°
3 km/h
03:49 h
30 %
Symbol heiter
-1° / 6°
3 km/h
06:25 h
35 %
Symbol wolkig
-3° / 3°
3 km/h
05:51 h
30 %
Symbol Nebel
-0° / 2°
3 km/h
00:00 h
50 %
Symbol bedeckt
-0° / 2°
3 km/h
00:00 h
50 %
Symbol Nieseln
-3° / -2°
3 km/h
00:00 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-6° / -2°
3 km/h
02:38 h
50 %
Graz
Symbol wolkig
-3° / -0°
5 km/h
06:15 h
35 %
Symbol stark bewölkt
-12° / -4°
4 km/h
02:15 h
50 %
Symbol wolkig
-6° / 1°
5 km/h
04:39 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-6° / 3°
4 km/h
03:06 h
25 %
Symbol wolkig
-3° / 2°
4 km/h
04:16 h
40 %
Symbol bedeckt
-2° / 3°
3 km/h
01:04 h
40 %
Symbol Nebel
-0° / 4°
3 km/h
00:35 h
50 %
Symbol bedeckt
1° / 3°
3 km/h
00:02 h
50 %
Symbol Nebel
-1° / 1°
4 km/h
00:00 h
45 %
Symbol bedeckt
-2° / 0°
4 km/h
00:06 h
50 %
Klagenfurt
Symbol stark bewölkt
-4° / -3°
10 km/h
03:38 h
45 %
Symbol Schneefall
-9° / 2°
12 km/h
00:02 h
75 %
Symbol wolkig
2° / 6°
9 km/h
06:05 h
55 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 5°
9 km/h
03:29 h
45 %
Symbol stark bewölkt
2° / 5°
7 km/h
03:38 h
50 %
Symbol wolkig
-3° / 3°
5 km/h
06:02 h
40 %
Symbol stark bewölkt
-4° / 1°
5 km/h
02:37 h
50 %
Symbol wolkig
-5° / 1°
5 km/h
05:42 h
50 %
Symbol wolkig
-5° / 4°
5 km/h
04:04 h
40 %
Symbol heiter
-6° / 1°
5 km/h
06:45 h
50 %
Salzburg
Symbol starker Schneefall
-2° / -0°
14 km/h
03:59 h
60 %
Symbol Schneefall
-11° / 2°
5 km/h
00:26 h
75 %
Symbol wolkig
-0° / 7°
6 km/h
05:46 h
45 %
Symbol wolkig
-3° / 6°
10 km/h
03:41 h
45 %
Symbol heiter
-2° / 6°
8 km/h
06:09 h
50 %
Symbol heiter
-3° / 6°
13 km/h
06:24 h
50 %
Symbol wolkig
-3° / 7°
11 km/h
05:42 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-5° / 6°
15 km/h
03:48 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-3° / 8°
14 km/h
02:50 h
35 %
Symbol wolkig
-2° / 6°
14 km/h
04:52 h
50 %
Innsbruck
Symbol stark bewölkt
-2° / -1°
5 km/h
01:29 h
60 %
Symbol Schneeregen
-7° / 4°
16 km/h
00:19 h
70 %
Symbol wolkig
3° / 7°
8 km/h
05:34 h
45 %
Symbol stark bewölkt
1° / 6°
12 km/h
03:09 h
55 %
Symbol stark bewölkt
2° / 5°
8 km/h
03:59 h
50 %
Symbol heiter
-1° / 6°
6 km/h
07:55 h
45 %
Symbol heiter
-2° / 3°
5 km/h
06:32 h
45 %
Symbol wolkig
-4° / 3°
5 km/h
04:37 h
45 %
Symbol heiter
-2° / 6°
5 km/h
07:47 h
25 %
Symbol heiter
-1° / 4°
4 km/h
07:41 h
50 %
Bregenz
Wetterdaten:

Der Niederschlag fällt daher zunächst als Schnee, geht aber rasch in Regen über, der beim Auftreffen sofort gefriert: gefährlicher gefrierender Regen. 

Extreme Rutschgefahr droht
Besonders brisant: Für Nord- und Ostösterreich werden kräftige Niederschläge erwartet. Im Flachland kann sich ein 0,5 bis 1,5 Zentimeter dicker Eispanzer bilden. Es drohen extreme Rutschgefahr, Eisbruch an Bäumen, Schäden an Leitungen und massive Probleme im Verkehr. Auch Becken- und Tallagen im zentralen und östlichen Bergland sind betroffen.

Lesen Sie auch:
Viele haben sich zuletzt über verringertes Fahrttempo in Tunneln wie dem Umfahrungstunnel ...
Krone Plus Logo
Warum so langsam?
Was das Wetter mit dem Tempo im Tunnel zu tun hat
12.01.2026
Vorsicht vor Glatteis!
Warmfront bringt Regen und Sonne nach Österreich
11.01.2026

Die Warnstufen sprechen schon am Montag in den Morgenstunden eine deutliche Sprache: Oberösterreich, aber auch Teile der Steiermark stehen unter der höchsten Unwetterwarnstufe wegen starken gefrierenden Regens. Auch Niederösterreich und Salzburg leuchten rot. In Tirol, Wien, Burgenland und Vorarlberg gilt zumindest markantes Wetter.

Geschwindigkeit anpassen
Auch unsere Nachbarn – Deutschland, Tschechien, die Slowakei und Ungarn – kämpfen bis Dienstag mit einer ähnlichen Eislage.

Experten des ÖAMTC weisen daraufhin: Angepasste Geschwindigkeit und Winterreifen sind entscheidend – besondere Rutschgefahr auf Brücken. 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Jennifer Lawrence kam im Naked-Dress und legte den Wow-Auftritt des Abends hin!
Golden-Globes-Roben
Jennifer Lawrence stahl im Naked-Dress allen Show
Johanna Mikl-Leitner: „Wien hat einen jahrzehntelang gut funktionierenden gemeinsamen Weg ...
Gastpatienten-Streit
Mikl-Leitner fordert nun Millionen aus Wien zurück
82. Bauernbundball
Mikl-Leitner: „Heimat ist Teil unserer Identität!“
Ein neues Video zeigt die tödlichen Schüsse auf Renee Good in Minneapolis – und die Sekunden ...
Schüsse in Minneapolis
Neues Video zeigt letzte Momente von Renee Good
Der deutsche Satiriker El Hotzo hat in einem Interview über Untreue gesprochen.
„Falsch eingeschätzt“
Satiriker El Hotzo: Bekenntnis zu Untreue „Fehler“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
161.378 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Oberösterreich
Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container
145.423 mal gelesen
Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) mit den drei Ärztinnen Katrin Ritzberger, Anna ...
Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
139.449 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Mehr Österreich
Warum er überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Höchste Warnstufe
Heikle Wetterphase bringt uns extreme Glättegefahr
Straßenmeister erklärt
„Bei zu viel Schnee auf einmal wird es schwierig“
Schwieriger Einsatz
Hohe Flammen schossen aus Firmengebäude in Wien
„Sind extrem genervt“
Nach Tunnelbrand droht eine neue Stau-Katastrophe
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf