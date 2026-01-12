Heikle Wetterphase bringt uns extreme Glättegefahr

Nach klirrender Kälte steuert das Land auf eine extrem heikle Wetterlage zu. Meteorologen warnen vor massivem Glatteis – stellenweise droht sogar ein dicker Eispanzer. Bereits am Montag herrscht in Oberösterreich die höchste Warnstufe.
In der Nacht auf Montag fallen die Temperaturen verbreitet auf minus 10 bis minus 15 Grad, in inneralpinen Tälern und schneebedeckten Becken sind sogar bis zu minus 25 Grad möglich.
Luft bleibt am Boden kalt
Diese eisige Kälte setzt sich besonders bodennah fest – Straßen, Gehsteige, Autos und Bäume frieren tief durch. Und genau das wird jetzt laut Experten der österreichischen Unwetterzentrale (uwz) zum großen Problem: Denn ab Montag erreicht eine mächtige Warmfront Österreich. In höheren Luftschichten wird es rasch milder, am Boden bleibt die Kaltluft jedoch wie festgenagelt, vor allem im Norden und Osten des Landes – teils sogar bis über die Wochenmitte hinaus.
Der Niederschlag fällt daher zunächst als Schnee, geht aber rasch in Regen über, der beim Auftreffen sofort gefriert: gefährlicher gefrierender Regen.
Extreme Rutschgefahr droht
Besonders brisant: Für Nord- und Ostösterreich werden kräftige Niederschläge erwartet. Im Flachland kann sich ein 0,5 bis 1,5 Zentimeter dicker Eispanzer bilden. Es drohen extreme Rutschgefahr, Eisbruch an Bäumen, Schäden an Leitungen und massive Probleme im Verkehr. Auch Becken- und Tallagen im zentralen und östlichen Bergland sind betroffen.
Die Warnstufen sprechen schon am Montag in den Morgenstunden eine deutliche Sprache: Oberösterreich, aber auch Teile der Steiermark stehen unter der höchsten Unwetterwarnstufe wegen starken gefrierenden Regens. Auch Niederösterreich und Salzburg leuchten rot. In Tirol, Wien, Burgenland und Vorarlberg gilt zumindest markantes Wetter.
Geschwindigkeit anpassen
Auch unsere Nachbarn – Deutschland, Tschechien, die Slowakei und Ungarn – kämpfen bis Dienstag mit einer ähnlichen Eislage.
Experten des ÖAMTC weisen daraufhin: Angepasste Geschwindigkeit und Winterreifen sind entscheidend – besondere Rutschgefahr auf Brücken.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.