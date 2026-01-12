„Bei zu viel Schnee auf einmal wird es schwierig“

„Wir sind für 200 Kilometer Landes- und Bundesstraßen zuständig, haben aktuell fünf Räumfahrzeuge und einen Frächter, der für uns fährt, im Einsatz“, so Katzenschläger. „Normalerweise sind bei uns im Flachen eher Regen und Eisglätte das Problem. Am Freitag war’s so, dass es zwar in der Nacht nur einen Zentimeter Neuschnee gegeben hat, dafür der Schneefall aber dann in den Morgenstunden richtig eingesetzt hat. Und dann wird’s zur Herausforderung, die Straßen einigermaßen schneefrei zu bekommen.“