Brutale Attacke auf junge Nachtschwärmerinnen

Schläge ins Gesicht

Das reichte aber offenbar, um den Mann zur Weißglut zu bringen. Bei der Haltestelle WIFI sei er aufgestanden und habe den Haltewunsch gedrückt. Bevor er ausstieg, drehte er sich aber um und schlug beiden mit voller Wucht ins Gesicht. Der älteren Schwester brach er damit das Nasenbein, der Jüngeren fügte er eine Kieferprellung zu, bevor er in der Nacht verschwand. Ein türkischstämmiger Linzer wurde Zeuge der Tat, begleitete die Geschwister ins Krankenhaus und brachte sie anschließend nach Hause.