„Nationenwechsel wird wie Verbrechen hingestellt“

Die FIS genehmigte den Nationenwechsel nicht

Die FIS hatte im Sommer einen Nationenwechsel nicht genehmigt. Bruno Sassi, Communications Director des Internationalen Skiverbands, schrieb damals der „Krone“: „Das FIS-Council lehnte in seiner Sitzung am 12. und 13. Juni den Antrag von Carina Edlinger auf Lizenzwechsel von Österreich nach Tschechien ab, da die Athletin nicht den erforderlichen Nachweis für einen offiziellen Wohnsitz in Tschechien seit mindestens zwei Jahren erbracht hat. Anträge auf einen Lizenzwechsel können jährlich bis zum 1. Mai eingereicht werden.“ Daher kann sie in dieser Saison nicht im Langlauf-Weltcup starten. Und auch bei den Paralympics wird man sie nicht beim Langlauf sehen.