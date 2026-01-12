Vorteilswelt
Ex-ÖSV-Medaillenbank:

„Nationenwechsel wird wie Verbrechen hingestellt“

Wintersport
12.01.2026 08:31
Carina Edlinger holte etliche Medaillen für Österreich. Jetzt startet sie für Tschechien.
Carina Edlinger holte etliche Medaillen für Österreich. Jetzt startet sie für Tschechien.(Bild: GEPA)

Carina Edlinger holte für Österreich im Langlauf fünf WM-Titel und eine Goldmedaille bei den Paralympics. Vergangenes Jahr wechselte die sehbehinderte Spitzensportlerin die Nation, startet nun für Tschechien im Biathlon. Am Wochenende holte sie beim Weltcup im Notschrei (D) starke Ergebnisse. Aber der Umgang mit ihr nagt weiter an der Salzburgerin.

0 Kommentare

Unlängst erklärte Carina in den „Salzburger Nachrichten“: „Man lässt einen spüren, dass man nicht mehr dazugehört. Es wird wie ein Verbrechen hingestellt, wenn man die Nationalität wechselt.“ Die Spitzensportlerin findet es auch sehr schade, dass sie ihren österreichischen Pass abgeben musste: „Ich hätte alle Voraussetzungen für eine Doppelstaatsbürgerschaft.“

Als Tschechin kann sie jetzt nicht mehr im Olympiazentrum in Rif trainieren. In ihrem Betreuerfeld gab es eine schmerzhafte Trennungen. Geblieben ist ihr langjähriger Servicemann Rudi Hirschegger. In ihrem neuen Pass heißt sie jetzt entsprechend der tschechischen Vorgaben Edlingerova.

Die FIS genehmigte den Nationenwechsel nicht
Die FIS hatte im Sommer einen Nationenwechsel nicht genehmigt. Bruno Sassi, Communications Director des Internationalen Skiverbands, schrieb damals der „Krone“: „Das FIS-Council lehnte in seiner Sitzung am 12. und 13. Juni den Antrag von Carina Edlinger auf Lizenzwechsel von Österreich nach Tschechien ab, da die Athletin nicht den erforderlichen Nachweis für einen offiziellen Wohnsitz in Tschechien seit mindestens zwei Jahren erbracht hat. Anträge auf einen Lizenzwechsel können jährlich bis zum 1. Mai eingereicht werden.“ Daher kann sie in dieser Saison nicht im Langlauf-Weltcup starten. Und auch bei den Paralympics wird man sie nicht beim Langlauf sehen.

Bei den Paralympics 2022 in Peking gewann Carina Edlinger mit Guide Lorenz Lampl Gold im ...
Bei den Paralympics 2022 in Peking gewann Carina Edlinger mit Guide Lorenz Lampl Gold im Langlauf-Sprint. Bei den Paralympics in Cortina kann sie aber nur im Biathlon auf Medaillenjagd gehen.(Bild: ÖPC/GEPA Pictures)

Spezielles Gewehr
Aber der Biathlon-Weltverband genehmigte wegen anderer interner Kriterien den Wechsel. So ist Carina jetzt reine Biathletin. Am Wochenende holte Edlinger mit Guide Alexandr Patava beim Weltcup in Notschrei (D) zwei fünfte Plätze und einen siebenten Rang. Im Dezember hatte sie beim Weltcup in Canmore (Kan) sogar zwei zweite Ränge und einen dritten Platz erobert. Dabei zeigte die sehbehinderte Athletin starke Leistungen im Schießen. Dabei verwendet Edlinger ein spezielles elektronisches Gewehr, das es ermöglicht,  mit dem Gehör zu zielen. Je mehr das Gewehr auf die Mitte der Scheibe gerichtet ist, desto höher ist der Ton.

Porträt von Matthias Mödl
Matthias Mödl
