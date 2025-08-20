Warum sich Hochschulboß in schillernde Robe hüllte

Internationale Vernetzung

Bei der feierlichen Verleihung vor mehr als 1200 Absolventen hob Uni-Präsident Pornchai Mongkhonvanit Boyers Engagement für praxisnahe, hochwertige Ausbildung, internationale Vernetzung und Brückenbau zwischen Kulturen hervor. Boyer selbst zeigte sich tief bewegt: „Anerkennung von internationalen Freunden ist etwas ganz Besonderes. Dieser Preis ist eine große Ehre.“ Der Award unterstreiche auch das globale Vorbild für akademische Exzellenz und internationale Zusammenarbeit der IMC Hochschule.