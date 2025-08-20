Warum sich Hochschulboß in schillernde Robe hüllte

In Bangkok wurde Heinz Boyer, Gründer der IMC-Hochschule in Krems, jetzt als Brückenbauer zwischen den (Bildungs-)Kulturen gewürdigt.
Es war stolzer Moment auch für ganz Krems, als Heinz Boyer, Aufsichtsratsvorsitzender der IMC Hochschule, in Thailand den renommierten Excellence Award der Siam University entgegennehmen durfte. Gewürdigt wurde seine mehr als 30-jährige Zusammenarbeit, die bereits zu Zeiten seiner Tätigkeit für die HLF Krems begann.
Internationale Vernetzung
Bei der feierlichen Verleihung vor mehr als 1200 Absolventen hob Uni-Präsident Pornchai Mongkhonvanit Boyers Engagement für praxisnahe, hochwertige Ausbildung, internationale Vernetzung und Brückenbau zwischen Kulturen hervor. Boyer selbst zeigte sich tief bewegt: „Anerkennung von internationalen Freunden ist etwas ganz Besonderes. Dieser Preis ist eine große Ehre.“ Der Award unterstreiche auch das globale Vorbild für akademische Exzellenz und internationale Zusammenarbeit der IMC Hochschule.
