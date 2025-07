Ministerium gehackt: SM-Beamter als Einfallstor?

Brisante Spur im Darknet gefunden

Millionen von Datensätzen - darunter E-Mail-Adressen, Namen und teils entschlüsselte Passwörter – wurden damals veröffentlicht und sind über das Darknet bis heute kaufbar und einsehbar, so Granig. „Wenn also jemand beispielsweise das gleiche Passwort an verschiedenen Accounts verwendet, könnte es auch sein, dass er es bei seinem Außenministeriums-Account verwendet hat und dass dann Angreifer auf diesem Weg dort in die Systeme eindringen.“