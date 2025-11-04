Vorteilswelt
„Hier in Liverpool bist du immer eingeladen!“

Fußball International
04.11.2025 18:48
Liverpool-Legende Didi Hamann mit den Beatles-Statuen.
Liverpool-Legende Didi Hamann mit den Beatles-Statuen.(Bild: Peter Moizi)

In der kultigen Hafenstadt Liverpool gibt es nur zwei Themen: Fußball und die Beatles – Graffitis von John Lennon verzieren die Häuser,  Klubfarben erstrahlen ein ganzes Viertel. Die „Krone“ lud „Reds“-Legende Didi Hamann zu einem Spaziergang durch die Stadt ein.

Die „Krone“ berichtet aus Liverpool

Porträt von Peter Moizi
Peter Moizi
