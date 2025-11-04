Kleinkind stürzte von Mauer auf Kopf: Reanimation

Die Mauer, von der das Kleinkind am Dienstag gestürzt war, ist laut Polizei-Angaben rund 75 Zentimeter hoch. Der Bub befand sich gemeinsam mit seiner Mutter in der Nähe des Wohnhauses der Familie, um Nüsse zu sammeln. Während die Mutter (36) eine Nuss aufhob, dürfte der Kleine von der Begrenzungsmauer gestürzt sein – sie fand ihn auf dem Asphalt liegend.