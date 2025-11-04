Wiener Forscher starten Offensive für Vorsorge

Österreich behandelt lieber, als es vorbeugt – zwei Wiener Pionierunternehmen wollen das ändern. Labors.at bietet erstmals einen Bluttest zur frühen Alzheimer-Erkennung, Biome Diagnostics analysiert den Darm als Schlüssel zur Gesundheit. Ziel: Krankheiten stoppen, bevor sie entstehen.
Österreichs Gesundheitssystem heilt lieber, als es vorbeugt – wer gesund bleiben will, muss meist selbst dafür sorgen. Doch dabei könnte der Staat viele (hunderte) Millionen Euro pro Jahr sparen, wenn die Österreicher erst gar keine teuren Therapien in Anspruch nehmen müssten. Daran arbeiten aber aktuell zwei Wiener Pionierunternehmen. Sie wollen mit modernen Analysemethoden einige heimtückische Krankheiten erkennen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.