Wiener Forscher starten Offensive für Vorsorge

Österreichs Gesundheitssystem heilt lieber, als es vorbeugt – wer gesund bleiben will, muss meist selbst dafür sorgen. Doch dabei könnte der Staat viele (hunderte) Millionen Euro pro Jahr sparen, wenn die Österreicher erst gar keine teuren Therapien in Anspruch nehmen müssten. Daran arbeiten aber aktuell zwei Wiener Pionierunternehmen. Sie wollen mit modernen Analysemethoden einige heimtückische Krankheiten erkennen.