Alzheimer und Darm

Wiener Forscher starten Offensive für Vorsorge

Wien
04.11.2025 19:00
Von rechts: Dr. Bernhard Mühl, Dr. Katharina Millesi und Dr. Nikolaus Gasche über die aktuellen ...
Von rechts: Dr. Bernhard Mühl, Dr. Katharina Millesi und Dr. Nikolaus Gasche über die aktuellen Entwicklungen im Bereich Vorsorge.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com, myBioma, ngrid Millesi-Strobl, Miriam Mehlman)

Österreich behandelt lieber, als es vorbeugt – zwei Wiener Pionierunternehmen wollen das ändern. Labors.at bietet erstmals einen Bluttest zur frühen Alzheimer-Erkennung, Biome Diagnostics analysiert den Darm als Schlüssel zur Gesundheit. Ziel: Krankheiten stoppen, bevor sie entstehen.

Österreichs Gesundheitssystem heilt lieber, als es vorbeugt – wer gesund bleiben will, muss meist selbst dafür sorgen. Doch dabei könnte der Staat viele (hunderte) Millionen Euro pro Jahr sparen, wenn die Österreicher erst gar keine teuren Therapien in Anspruch nehmen müssten. Daran arbeiten aber aktuell zwei Wiener Pionierunternehmen. Sie wollen mit modernen Analysemethoden einige heimtückische Krankheiten erkennen.

