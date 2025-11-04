Vorteilswelt
Fußball-Skandal

Warum ein Polizist einen Schiri ins „Visier“ nahm

Steiermark
04.11.2025 18:30
Nach dem Elferpfiff für Nottingham brauchte Referee Yuschka in Graz Polizeischutz.
Nach dem Elferpfiff für Nottingham brauchte Referee Yuschka in Graz Polizeischutz.(Bild: Sammlung Sturm Graz/ Fotograf unbekannt)

Wenn Sturm am Donnerstag in der Fußball-Europa-League Nottingham Forest zu Gast hat, kommen Nostalgiker ins Schwärmen. Die Erinnerungen an ein Europacup-Duell 1984 sind aber nicht für alle steirischen Beteiligten besonders schöne. In der „Krone“ gibt‘s den Blick zurück. 

0 Kommentare

Sturm gegen Nottingham – da kommen bei vielen Fans, die damals dabei waren, Erinnerungen an das UEFA-Cup-Duell am 21. März 1984 hoch. Sturm verlor im Hinspiel 0:1, rettete sich im Rückspiel in Liebenau dank eines 1:0 (Torschütze: Bozo Bakota) in die Verlängerung. In Minute 114 der Schock: Elfer für Nottingham, Colin Walsh traf – Sturm war ausgeschieden. Ursache für den Elferpfiff war ein Luftzweikampf zwischen Steve Hodge und Walter Hörmann.

