Warum ein Polizist einen Schiri ins „Visier“ nahm

Sturm gegen Nottingham – da kommen bei vielen Fans, die damals dabei waren, Erinnerungen an das UEFA-Cup-Duell am 21. März 1984 hoch. Sturm verlor im Hinspiel 0:1, rettete sich im Rückspiel in Liebenau dank eines 1:0 (Torschütze: Bozo Bakota) in die Verlängerung. In Minute 114 der Schock: Elfer für Nottingham, Colin Walsh traf – Sturm war ausgeschieden. Ursache für den Elferpfiff war ein Luftzweikampf zwischen Steve Hodge und Walter Hörmann.