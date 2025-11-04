Bürgerinitiative kämpft um historische Mauer

Jetzt hat sich eine Bürgerinitiative gegründet: „Denn das Projekt betrifft die historischen Mauern des Barbara Egger-Parks, der erst vor Kurzem saniert wurde“, betont Initiatorin und Grüne-Gemeinderätin Dorothea Gmeiner-Jahn. Für sie und Mitglieder sind viele Fragen offen. „In den Park wurden mehrere 100.000 Euro investiert, und jetzt wird durch eine Lkw-taugliche Zufahrts-Trasse der Spazierweg an der historischen Klostermauer vernichtet?“, ärgert man sich.