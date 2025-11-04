Vorteilswelt
Viele offene Fragen

Bürgerinitiative kämpft um historische Mauer

Kärnten
04.11.2025 17:00
In Millstatt hat sich eine Bürgerinitiative gegründet.
In Millstatt hat sich eine Bürgerinitiative gegründet.(Bild: zvg)

Die geplante Zufahrtsstraße zu einem umstrittenen Projekt in Millstatt regt auf. Nun formierte sich eine Bürgerinitiative.

Das Tourismusprojekt, das die zwei Unternehmer Peter Pacher und Manfred Maier planen – wir haben berichtet -, sorgt für Aufregung – vor allem in der Gemeindepolitik. Konkret geht es um Ferienwohnungen und Mitarbeiterwohnungen, die auf einer heute landwirtschaftlichen Fläche, die noch umgewidmet werden muss, geplant sind.

Jetzt hat sich eine Bürgerinitiative gegründet: „Denn das Projekt betrifft die historischen Mauern des Barbara Egger-Parks, der erst vor Kurzem saniert wurde“, betont Initiatorin und Grüne-Gemeinderätin Dorothea Gmeiner-Jahn. Für sie und Mitglieder sind viele Fragen offen. „In den Park wurden mehrere 100.000 Euro investiert, und jetzt wird durch eine Lkw-taugliche Zufahrts-Trasse der Spazierweg an der historischen Klostermauer vernichtet?“, ärgert man sich.

Die historischen Mauern des Barbara Egger-Parks
Die historischen Mauern des Barbara Egger-Parks(Bild: zvg)

Was sie noch stört: „Die beiden, die dieses Projekt umsetzen, sind ÖVP-Mitglieder im Gemeinderat.“ Fabian Nikolasch (FP) poltert: „Weil die VP noch die Mehrheit hat, wird das Projekt wohl zügig durchgezogen – für eigene Gemeinderäte. Es ist zu hoffen, dass noch eine alternative Zufahrt und eine vertragliche Festlegung auf touristische Nutzung verankert wird.“

Lesen Sie auch:
Die geplanten Unterkünfte sollen neben dem Barbara Egger Park und oberhalb des Parks ...
Vor Umwidmung
Unterkünfte geplant: „Ort braucht mehr Betten!“
27.10.2025

„Wir sind für den Erhalt der Mauern! Das Projekt befindet sich in einem Verfahren, das nicht abgeschlossen ist. Es wird eine alte Zufahrtsstraße wieder belebt. Und warum sollen Gemeinderäte schlechter behandelt werden als andere Bürger?“, kontert Ortschef Alexander Thoma.

Porträt von Elisa Aschbacher
Elisa Aschbacher
