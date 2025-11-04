Vorteilswelt
NÖFV-Boss Gartner:

„Stripfing hat uns lange Zeit ausgenutzt!“

2. Liga
04.11.2025 18:30
NÖFV-Präsident Hans Gartner
NÖFV-Präsident Hans Gartner(Bild: GEPA)

Niederösterreichs Verbandspräsident Johann Gartner nahm sich nach dem Stripfing-Aus kein Blatt vor dem Mund, ging mit dem Dorfverein hart ins Gericht. „Mit der Verlegung des Geschäftsstandortes nach Deutsch-Wagram oder der Austragung der Heimspiele am FAC-Platz haben sie alle verarscht.“

Fast schon traditionell gab’s wieder den großen Knall, stellt mit Stripfing ein NÖ-Profi-Team den Spielbetrieb ein. Der Dorfverein gesellt sich somit zu den gescheiterten Klubs wie Hundsheim, Untersiebenbrunn oder Flash St. Pölten, die einst ebenso an der Ader eines Gönners hingen und sich in Luft auflösten.

