„Stripfing hat uns lange Zeit ausgenutzt!“

Fast schon traditionell gab’s wieder den großen Knall, stellt mit Stripfing ein NÖ-Profi-Team den Spielbetrieb ein. Der Dorfverein gesellt sich somit zu den gescheiterten Klubs wie Hundsheim, Untersiebenbrunn oder Flash St. Pölten, die einst ebenso an der Ader eines Gönners hingen und sich in Luft auflösten.