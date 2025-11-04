„Stripfing hat uns lange Zeit ausgenutzt!“

Niederösterreichs Verbandspräsident Johann Gartner nahm sich nach dem Stripfing-Aus kein Blatt vor dem Mund, ging mit dem Dorfverein hart ins Gericht. „Mit der Verlegung des Geschäftsstandortes nach Deutsch-Wagram oder der Austragung der Heimspiele am FAC-Platz haben sie alle verarscht.“
Fast schon traditionell gab’s wieder den großen Knall, stellt mit Stripfing ein NÖ-Profi-Team den Spielbetrieb ein. Der Dorfverein gesellt sich somit zu den gescheiterten Klubs wie Hundsheim, Untersiebenbrunn oder Flash St. Pölten, die einst ebenso an der Ader eines Gönners hingen und sich in Luft auflösten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.