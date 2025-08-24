Aussetzer! Austrianer trifft das leere Tor nicht

SCR Altach bleibt auch gegen den GAK ungeschlagen!
Erfolgslauf hält an
Was für eine Szene bei Austrias Match gegen Hartberg am Sonntag: Youngster Sanel Saljic traf nach einem Tormannfehler das leere Tor nicht ...
Was war passiert? In der 67. Minute beim Stand von 0:2 aus Sicht der Wiener wollte Hartberg-Keeper Hülsmann hinten rausspielen, passte - bedrängt von einem Gegenspieler – den Ball jedoch in die Füße von Saljic.
Der Austrianer nahm den Ball direkt, traf ihn aber nicht gut, sodass er am Pfosten vorbei trudelte. Einfach unglaublich!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.