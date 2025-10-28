Vorteilswelt
Früh übt sich, wer einmal Diktator werden soll

Außenpolitik
28.10.2025 15:35
Die nächste Diktatoren-Generation scharrt bereits in den Startlöchern, um in das ...
Die nächste Diktatoren-Generation scharrt bereits in den Startlöchern, um in das „Familiengeschäft“ einzusteigen.(Bild: Krone KREATIV/EPA (2), picturedesk, Handout)

Sie sind (meistens) blutjung, politisch unerfahren und werden nur für einen Zweck erzogen und gedrillt – damit sie in die Fußstapfen ihrer Diktatoren-Väter treten. Von Nordkorea über Belarus bis hin zu Äquatorialguinea macht sich die neue Autokraten-Generation bereit, das furchtbare politische Erbe ihrer Familien fortzuführen. Krone+ stellt die Diktatoren in spe vor. 

0 Kommentare

Nachfolger sind für das Überleben autokratischer Regime von zentraler Bedeutung. Je länger aber ein autoritärer Führer im Amt bleibt, desto stärker muss er auf komplizierte Fraktionsausgleiche innerhalb seiner Partei oder eines größeren Patronage- und Kontrollnetzwerks zurückgreifen. Dabei befördert er einmal die führenden Mitglieder einer Fraktion, ein anderes Mal degradiert oder entfernt jemanden, um zu verhindern, dass dieser zu einem ernsthaften Rivalen wird.

