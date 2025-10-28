Früh übt sich, wer einmal Diktator werden soll

Nachfolger sind für das Überleben autokratischer Regime von zentraler Bedeutung. Je länger aber ein autoritärer Führer im Amt bleibt, desto stärker muss er auf komplizierte Fraktionsausgleiche innerhalb seiner Partei oder eines größeren Patronage- und Kontrollnetzwerks zurückgreifen. Dabei befördert er einmal die führenden Mitglieder einer Fraktion, ein anderes Mal degradiert oder entfernt jemanden, um zu verhindern, dass dieser zu einem ernsthaften Rivalen wird.