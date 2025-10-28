Viele trauern um ihn: „Willi war ein Sonnenschein“

Vor Allerseelen schauen wir auf den Menschen am Partezettel: Was hat ihn ausgemacht, welche Spuren hinterlässt er? Willi Hipfinger lehrt uns, dass auch kleine Dinge glücklich machen ...
Willi kam am 5. April 1946 im oststeirischen Wetzawinkel auf die Welt. Er wuchs in sehr einfachen Verhältnissen auf, Mutter und Vater arbeiteten schwer in ihrer kleinen Landwirtschaft, um die Familie ernähren zu können. Dass sich der Bub nicht ganz so entwickelte, wie es andere Kinder in seinem Alter taten, fiel den Eltern schon früh auf. Willi fing erst spät zu sprechen an und tat das zeitlebens nur in ganz kurzen Sätzen. Gehen lernte er erst in der Volksschule, er tat sich mit vielem schwer, war in allem langsamer.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.