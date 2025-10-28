Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Zufallsopfer“ gewürgt

Versuchter Raub am Bahnhof: Über drei Jahre Haft

Vorarlberg
28.10.2025 07:00
Nicht das erste Mal stand der Arbeitslose vor Gericht.
Nicht das erste Mal stand der Arbeitslose vor Gericht.(Bild: Dorn Chantall)

Ein amtsbekannter Vorarlberger versuchte vor zwei Jahren am Bahnhof Götzis an Drogen zu kommen und würgte ein 16-jähriges „Zufallsopfer“ fast bis zur Bewusstlosigkeit. Danach tauchte der Täter unter. Am Landesgericht Feldkirch wurde der Arbeitslose nun verurteilt.

0 Kommentare

Es ist kurz nach halb 2 Uhr morgens, als am 27. August 2023 am Bahnhof Götzis die Gewalt eskaliert. Ein 28-jähriger Arbeitsloser, stark alkoholisiert nach einem Fußballspiel, gerät zunächst mit anderen Fans in Streit – dann sucht er sich ein neues Opfer: einen unbeteiligten 16-jährigen Schüler, der sich gerade von seiner Freundin verabschiedet. „Der Angeklagte nimmt den 16-Jährigen in den Würgegriff, schleift ihn über den Bahnsteig und würgt ihn 25 Sekunden so fest, dass das Opfer beinahe das Bewusstsein verliert“, schildert die Staatsanwältin vor Gericht.

Nach Tat immer wieder untergetaucht
Als der Gepeinigte in seiner Not angibt, „etwas dabei zu haben“, lässt der Gewalttäter kurz locker. Der 16-Jährige befreit sich und flüchtet. Die Spur des Täters verliert sich. Immer wieder taucht er unter – sogar seine Großmutter lügt für ihn.

Zitat Icon

Ich weiß nichts mehr. Ich war betrunken. So zehn bis 15 Biere dürften es schon gewesen sein.

Der Arbeitslose vor Gericht

Zwei Jahre später sitzt der Mann nun endlich auf der Anklagebank des Landesgerichts Feldkirch. Blass und angeblich ohne Erinnerung: „Ich weiß nichts mehr. Ich war betrunken. So zehn bis 15 Biere dürften es schon gewesen sein.“ Ein durchgeführter Alkoholtest ergab zwei Promille.

Mutter von Opfer: „Hätten uns ehrliche Entschuldigung gewünscht“
Die dramatischen Szenen wurden auf einer Überwachungskamera festgehalten, sodass wenig Zweifel über den Tathergang bestehen. Das Opfer erscheint gemeinsam mit seiner Mutter. „Eine ehrliche Entschuldigung hätten wir uns gewünscht“, sagt sie nach der Verhandlung im Gerichtsgang.

Der 28-Jährige wird wegen versuchten Raubes verurteilt. Drei Jahre und vier Monate hat der Straftäter nun Zeit, im Häfn über seine Tat nachzudenken.

Porträt von Chantal Dorn
Chantal Dorn
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
6° / 12°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
5° / 13°
Symbol wolkig
Dornbirn
7° / 14°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
6° / 14°
Symbol wolkig

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Alko-Unfall: Insassen verbrannten hilflos in Pkw
134.651 mal gelesen
Der ausgebrannte Wagen. Für die Insassen gab es keine Chance auf Rettung.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
119.519 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Wien
Anrainer hörten Knall, Straße komplett verraucht
113.127 mal gelesen
Wiener Anrainer hörten mehrmals einen Knall, offenbar war ein altes Auto explodiert. Die ...
Mehr Vorarlberg
„Zufallsopfer“ gewürgt
Versuchter Raub am Bahnhof: Über drei Jahre Haft
Schwere Vorwürfe
Fünffacher Vater beteuert: „Ich schlage sie nicht“
Licht und Schatten
Simplon expandiert und kürzt Stellen in Vorarlberg
Besonderer Fund
Vierbeiner mit feiner Nase sucht nach Fledermäusen
Bereitschaft nimmt ab
Spenden: Kinderdorf kommt schuldlos zum Handkuss
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf