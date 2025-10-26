Alter Schwede!

Auf den zweiten Blick gestaltet sich die Sache allerdings ein wenig anders, denn eben dieser Dorfverein liegt kurz vor Saisonabschluss in der schwedischen „Allsvenskan“ uneinholbar an der Tabellenspitze und wird somit in Kürze offiziell zum schwedischen Meister gekürt werden. In bisher 27 Spielen gab es lediglich eine Niederlage, dafür aber 20 Siege, das sieht nach einer sehr beständigen und souveränen Saisonleistung aus. Worin genau die Gründe für den Höhenflug des vor zehn Jahren immerhin schon drittklassigen Dorfclubs zu suchen sind, ist unklar, aber es steckt jedenfalls kein US-amerikanischer Großinvestor dahinter und auch von einem Scheich am Deich ist weit und breit nichts zu sehen. Die Verantwortlichen der großen Clubs aus Stockholm, Malmö oder Göteborg werden daran sicher noch länger zu knabbern haben, denn allein mit dem Satz „Jag känner inte till Mjällby“ (Ich kenne kein Mjällby) wird es wohl nicht getan sein.