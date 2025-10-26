Zu viel „toter“ Ballbesitz bei Austria Lustenau

Statt Druck auszuüben und Richtung Tor zu ziehen, gefiel sich die Mannschaft im Quer- und Rückpassspiel. Der Coach spricht von zu viel „toten Ballbesitz“, der sich beinahe fatal ausgewirkt hätte. Denn ein Remis in doppelter Überzahl wäre blamabel gewesen. Die Mannschaft muss – so Mader – lernen, dass es im Fußball ums Tore schießen geht. „In dieser Hinsicht agieren wir zu launig, es fehlt die Kontinuität.“ Von der Trainerbank aus kann man da wenig eingreifen. „Da kann man noch so viele Kommandos geben. Die Spieler müssen in solchen Situationen einfach selbst die Verantwortung übernehmen und in die gefährliche Zone gehen.“