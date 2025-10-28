Aggressiver E-Biker prügelt 64-Jährigen nieder

Am frühen Samstagmorgen kam es an der L190 zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 64-Jährigen und einem E-Biker. Der 64-Jährige wollte hinter dem OBI-Baumarkt sein Lasten-Fahrrad beladen, als der Unbekannte mit einem weißen E-Mountainbike ziemlich knapp an ihm vorbeidonnerte. Als der 64-Jährige ihn zur Rede stellen wollte, eskalierte die Situation.