Zeugen gesucht

Aggressiver E-Biker prügelt 64-Jährigen nieder

Vorarlberg
28.10.2025 09:35
Die Polizei sucht nach dem noch unbekannten Täter.
Die Polizei sucht nach dem noch unbekannten Täter.(Bild: sos)

Am frühen Samstagmorgen kam es an der L190 zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 64-Jährigen und einem E-Biker. Der 64-Jährige wollte hinter dem OBI-Baumarkt sein Lasten-Fahrrad beladen, als der Unbekannte mit einem weißen E-Mountainbike ziemlich knapp an ihm vorbeidonnerte. Als der 64-Jährige ihn zur Rede stellen wollte, eskalierte die Situation. 

Der noch unbekannte E-Biker schlug mehrfach auf den Lastenrad-Besitzer ein und verletzte ihn dabei schwer. Anschließend flüchtete er Richtung Feldkirch.

Täterbeschreibung
Der Unbekannte ist etwa 1,76 Meter groß und von normaler Statur. Er dürfte beige Kleidung getragen haben und trägt einen rund zehn Zentimeter langen, eckig geschnittenen Kinnbart. Zudem spricht er Deutsch mit ausländischem Akzent.

Zeugenaufruf
Während der Auseinandersetzung hielt ein dunkelgrauer, kleiner Pkw mit Fließheck – vermutlich mit Bregenzer Kennzeichen – auf der L190 an. Im Fahrzeug befanden sich zwei junge Frauen auf den Vordersitzen und ein junger Mann auf der Rückbank. Die Polizei bittet diese Personen sowie weitere mögliche Zeugen, sich zu melden. 

Feldkirch
Fahrrad
