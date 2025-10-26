„La Bohème“: Neuinszenierung mit Schwächen

Klar erkennbarer feministischer Anstrich

Wie in Ihren früheren Inszenierungen ist Guta Rau auf der Seite der Frau. So ist es offenbar Mimi, die Rodolfo erobern will. Denn vor seiner Türe bläst sie ihre Kerze aus, um dann zu behaupten, sie hätte kein Licht und er müsse ihr helfen. Und als Mimi schließlich stirbt, sind die coolen Typen des Künstlerquartetts ziemlich hilflos. Dass sie inzwischen Karriere gemacht haben und im vierten Akt offenbar eine noble Vernissage feiern, ist eine andere der wenig konsequenten Regieideen. Denn warum muss Mimi inmitten der Partygesellschaft am nackten Fußboden liegend an ihrer Schwindsucht sterben? Da kann auch die zuerst kapriziöse, nun sehr mitfühlende Musetta (Kali Hardwick) nicht mehr helfen. Wenig überzeugend sind die variablen Stellwände, die das Bühnenbild von Isabelle Kittnar im Wesentlichen ausmachen, ansprechend jedoch die von Melina Poppe entworfenen Kostüme, die zwischen Historie und der heutigen Zeit changieren. Noch bis Ende Januar im Spielplan.