66 Jahre! Pacult wünscht sich Pokal-Viertelfinale

Teil eins des Geburtstagsgeschenks für Trainer Peter Pacult, der ja heute 66 wird, ist dem WAC mit der fulminanten ersten Hälfte, mit diesem verdienten 3:1 über Meister Sturm, wunschgemäß geglückt. „Ein immens wichtiger Sieg für den Klub, für die Spieler, den Trainer, für alle“, strahlte Klubchef Riegler. Man kann sich unschwer vorstellen, was los gewesen wäre, hätte es nach dem Ausrutscher gegen Ried die nächste Leermeldung gegeben: Einerseits Kühbauer, der nach seiner „Flucht“ – und auch mit Göttin Fortuna zur Seite – den LASK zu zwei Siegen führte, andererseits ein vielleicht punkteloser WAC – da wären die Unkenrufe losgebrochen