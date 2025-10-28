Vorteilswelt
Zweitbester WAC-Start

66 Jahre! Pacult wünscht sich Pokal-Viertelfinale

Kärnten
28.10.2025 12:29
Lachende Gesichter bei Riegler & Pacult nach dem 3:1-Sieg bei Sturm! So darf’s weitergehen.
Lachende Gesichter bei Riegler & Pacult nach dem 3:1-Sieg bei Sturm! So darf’s weitergehen.(Bild: Pessentheiner Florian)

Happy Birthday, Peter Pacult! Der neue WAC-Trainer wird am heutigen Dienstag 66 Jahre alt, eine große Feier hat er aber nicht geplant. Mit dem 3:1-Sieg bei Meister Sturm hat er sein erstes Präsent schon bekommen – das zweite soll der Aufstieg im Cup am Mittwoch in Amstetten sein. Die 20 Punkte in der Bundesliga-Hinrunde sind historisch der zweitbeste Wert.

0 Kommentare

Teil eins des Geburtstagsgeschenks für Trainer Peter Pacult, der ja heute 66 wird, ist dem WAC mit der fulminanten ersten Hälfte, mit diesem verdienten 3:1 über Meister Sturm, wunschgemäß geglückt. „Ein immens wichtiger Sieg für den Klub, für die Spieler, den Trainer, für alle“, strahlte Klubchef Riegler. Man kann sich unschwer vorstellen, was los gewesen wäre, hätte es nach dem Ausrutscher gegen Ried die nächste Leermeldung gegeben: Einerseits Kühbauer, der nach seiner „Flucht“ – und auch mit Göttin Fortuna zur Seite – den LASK zu zwei Siegen führte, andererseits ein vielleicht punkteloser WAC – da wären die Unkenrufe losgebrochen

Porträt von Konrad Lenz
Konrad Lenz
