Pläne für neues Regional-Hallenbad liegen auf Eis

Nötige finanzielle Spielräume müssen vorhanden sein

Für das vor knapp 30 Jahren errichtete Bludenzer Hallenbad „Val Blu“, das ab 2025 als Regionalbad neu errichtet werden sollte, bedeutet dies, dass alle Pläne auf Eis gelegt werden. Für wie lange ist ungewiss, denn es könnte etwas dauern, bis die am Projekt interessierten Kommunen wieder über die nötigen Spielräume verfügen.