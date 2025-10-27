Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kein Geld

Pläne für neues Regional-Hallenbad liegen auf Eis

Vorarlberg
27.10.2025 14:15
Das „Val Blu“ in Bludenz wurde vor knapp 30 Jahren errichtet.
Das „Val Blu“ in Bludenz wurde vor knapp 30 Jahren errichtet.(Bild: Stadt Bludenz)

Der Grund, warum es mit der Idee eines großen Regionalbads in der Alpenstadt so schnell nichts werden wird, liegt auf der Hand: In den Kassen der Gemeinden herrscht Ebbe.

0 Kommentare

Viele der Bürgermeister wissen nicht, wie sie das Geld für die nötigsten Beiträge etwa für den Gesundheits- und Sozialfonds berappen sollen. Auch andere Investitionen wie beispielsweise für Schulsanierungen werden gerne nach hinten geschoben. Für den Neubau von Freizeitanlagen ist definitiv kein Geld übrig.

Nötige finanzielle Spielräume müssen vorhanden sein
Für das vor knapp 30 Jahren errichtete Bludenzer Hallenbad „Val Blu“, das ab 2025 als Regionalbad neu errichtet werden sollte, bedeutet dies, dass alle Pläne auf Eis gelegt werden. Für wie lange ist ungewiss, denn es könnte etwas dauern, bis die am Projekt interessierten Kommunen wieder über die nötigen Spielräume verfügen.

„Notwendige Instandhaltungen und Maßnahmen werden aber umgesetzt“, betont der Bludenzer Bürgermeister Simon Tschann. Ein kleiner Trost bleibt den Wasserratten der Region: Freibad, Sauna und Gastronomie wurden erst vor kurzem erneuert. Zumindest in den Sommermonaten kann also in einem modernen Bad geschwommen werden.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
4° / 7°
Symbol Regen
Bludenz
5° / 7°
Symbol starker Regen
Dornbirn
5° / 8°
Symbol starker Regen
Feldkirch
6° / 7°
Symbol starker Regen

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Alko-Unfall: Insassen verbrannten hilflos in Pkw
129.821 mal gelesen
Der ausgebrannte Wagen. Für die Insassen gab es keine Chance auf Rettung.
Wien
Anrainer hörten Knall, Straße komplett verraucht
110.844 mal gelesen
Wiener Anrainer hörten mehrmals einen Knall, offenbar war ein altes Auto explodiert. Die ...
Crime
Kriminalrätsel um toten jungen Mann in Erdloch
103.153 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Leiche von Alexandru O. (Bild rechts oben) wurde in Sankt Pölten, am Ufer des Mühlbachs, ...
Mehr Vorarlberg
Kein Geld
Pläne für neues Regional-Hallenbad liegen auf Eis
Großübung
Massenkarambolage im Arlbergtunnel als Aufgabe
Krone Plus Logo
Michael Tinkhauser:
„Es ist so wichtig, dass jemand an dich glaubt“
Nach knapp zwei Jahren
Zurück in Top-100! Grabher holt Titel in Brasilien
Gegen Rapid II
Zu viel „toter“ Ballbesitz bei Austria Lustenau
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf