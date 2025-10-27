Vorteilswelt
Großübung

Massenkarambolage im Arlbergtunnel als Aufgabe

Vorarlberg
27.10.2025 11:30
Die Rettungskräfte arbeiteten Hand in Hand.
Die Rettungskräfte arbeiteten Hand in Hand.(Bild: Bernd Hofmeister)

Ein schwerer Verkehrsunfall mit einem brennenden Fahrzeug und zahlreichen Verletzten – so sah das Übungsszenario aus, das die Mitglieder der Feuerwehren, Rettung, Polizei, ÖBB sowie Vertreter der Behörden am Samstag im Arlbergtunnel vorfanden. Für die Beteiligten aus Vorarlberg und Tirol gab es einiges zu tun.  

Während die Kräfte des Einsatzstabes die Rettung und die Versorgung der Verletzten koordinierten, waren die Florianijünger damit beschäftigt, die brennenden Pkw zu löschen und den Rauch wieder aus dem Arlbergstraßentunnel zu blasen. Mit in die Übung einbezogen wurde auch der Bahntunnel, der derzeit wegen Gleisarbeiten gesperrt ist. Beide Bauten spielen im Rettungskonzept am Arlberg eine entscheidende Rolle.

Verletzte mussten aus den Autos geborgen werden.
Verletzte mussten aus den Autos geborgen werden.(Bild: Bernd Hofmeister)
Mit Spezialmaschinen wurde der Rauch aus dem Tunnel geblasen.
Mit Spezialmaschinen wurde der Rauch aus dem Tunnel geblasen.(Bild: Bernd Hofmeister)

Die Übung verlief erfolgreich und ohne Komplikationen. Einzig die Pkw-Lenker, die zwischen Vorarlberg und Tirol unterwegs waren, dürften keine Freude gehabt haben: Während der Übung war der Tunnel von 15 bis 23 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde über den Arlbergpass umgeleitet. 

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Vorarlberg
