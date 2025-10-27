Massenkarambolage im Arlbergtunnel als Aufgabe

Ein schwerer Verkehrsunfall mit einem brennenden Fahrzeug und zahlreichen Verletzten – so sah das Übungsszenario aus, das die Mitglieder der Feuerwehren, Rettung, Polizei, ÖBB sowie Vertreter der Behörden am Samstag im Arlbergtunnel vorfanden. Für die Beteiligten aus Vorarlberg und Tirol gab es einiges zu tun.
Während die Kräfte des Einsatzstabes die Rettung und die Versorgung der Verletzten koordinierten, waren die Florianijünger damit beschäftigt, die brennenden Pkw zu löschen und den Rauch wieder aus dem Arlbergstraßentunnel zu blasen. Mit in die Übung einbezogen wurde auch der Bahntunnel, der derzeit wegen Gleisarbeiten gesperrt ist. Beide Bauten spielen im Rettungskonzept am Arlberg eine entscheidende Rolle.
Die Übung verlief erfolgreich und ohne Komplikationen. Einzig die Pkw-Lenker, die zwischen Vorarlberg und Tirol unterwegs waren, dürften keine Freude gehabt haben: Während der Übung war der Tunnel von 15 bis 23 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde über den Arlbergpass umgeleitet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.