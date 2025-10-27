Massenkarambolage im Arlbergtunnel als Aufgabe

Während die Kräfte des Einsatzstabes die Rettung und die Versorgung der Verletzten koordinierten, waren die Florianijünger damit beschäftigt, die brennenden Pkw zu löschen und den Rauch wieder aus dem Arlbergstraßentunnel zu blasen. Mit in die Übung einbezogen wurde auch der Bahntunnel, der derzeit wegen Gleisarbeiten gesperrt ist. Beide Bauten spielen im Rettungskonzept am Arlberg eine entscheidende Rolle.