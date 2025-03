Gehälter: Wann man als Mann ein Top-Verdiener ist!

Wann ist ein Mann ein Top-Verdiener – im direkten Vergleich mit anderen berufstätigen Männern? Die „Krone“ bringt erstmals die Tabelle der Männer-Einkommen: So lässt sich auf einen Blick sehen, ob man – gemessen an der Bezahlung – bei den besten ein, fünf, zehn etc. Prozent dabei ist.