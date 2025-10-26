Vorteilswelt
Nach knapp zwei Jahren

Zurück in Top-100! Grabher holt Titel in Brasilien

Tennis
26.10.2025 21:34
Julia Grabher
Julia Grabher(Bild: GEPA pictures)

Die Vorarlbergerin Julia Grabher hat am Sonntag das WTA125-Turnier in Florianopolis gewonnen und kehrt damit in die Top-100 der Weltrangliste zurück. Die 29-Jährige besiegte in dieser höchsten Challenger-Kategorie im Finale die 23-jährige Carole Monnet in 2:08 Std. 3:6, 6:4 und 6:0. Die Französin hatte am Vortag im Halbfinale die Wienerin Sinja Kraus mit 2:6,7:5 und 6:4 ausgeschaltet. Grabher rückt im Ranking auf Rang 93 vor. Zuletzt war sie im November 2023 Top-100 gewesen.

Da war sie nach Erreichen des Karrierehochs von Position 54 wegen einer Handgelenksverletzung schon außer Gefecht gewesen. Heuer startete Grabher auf Position 470 in die Saison. Auf niedrigerem Challenger-Niveau gab es für sie Titel im April in Italien, Slowenien und der Schweiz sowie Finalniederlagen im Juni in Italien und im August in Deutschland. In der Woche vor ihrem Titel-Comeback war sie zuletzt in Rio de Janeiro nach einem Viertelfinalsieg gegen Kraus im Halbfinale gegen Simona Waltert ausgeschieden, an der Schweizerin nahm sie nun im Viertelfinale Revanche.

Für Grabher wie Kraus geht es in den letzten Oktober-Tagen bei einem weiteren 125er-Turnier in Cali in Kolumbien weiter. Ein Duell der beiden wäre im Halbfinale möglich.

