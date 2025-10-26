Zurück in Top-100! Grabher holt Titel in Brasilien

Da war sie nach Erreichen des Karrierehochs von Position 54 wegen einer Handgelenksverletzung schon außer Gefecht gewesen. Heuer startete Grabher auf Position 470 in die Saison. Auf niedrigerem Challenger-Niveau gab es für sie Titel im April in Italien, Slowenien und der Schweiz sowie Finalniederlagen im Juni in Italien und im August in Deutschland. In der Woche vor ihrem Titel-Comeback war sie zuletzt in Rio de Janeiro nach einem Viertelfinalsieg gegen Kraus im Halbfinale gegen Simona Waltert ausgeschieden, an der Schweizerin nahm sie nun im Viertelfinale Revanche.