Nicht allein zu Hause: Die heimlichen Untermieter

Wir sind nie wirklich allein in unseren Wohnungen. Selbst die saubersten vier Wände teilen wir mit Tierchen, die meist heimlich und unbemerkt bei uns in Untermiete leben. Eine Spinne, die ihr Netz in einer dunklen Zimmerecke spinnt, ist für viele Menschen keine besonders angenehme Vorstellung. Häufig werden die Achtbeinerinnen kurzerhand entfernt oder – mit etwas Nachsicht – nach draußen befördert. Dabei sind viele Spinnenarten geradezu spezialisiert auf menschliche Behausungen und zu sogenannten Kulturfolgern geworden. Ein Beispiel dafür ist die Zitterspinne: Mit ihren langen, dünnen Beinen und dem kleinen, hellen Körper wird die Art leicht mit Weberknechten verwechselt – tatsächlich zählt sie jedoch zu den echten Webspinnen.