Nicht allein zu Hause: Die heimlichen Untermieter

Selbst die saubersten vier Wände teilen wir mit Mitbewohnern. Sie sind meist harmlos, oft nützlich – und sorgen doch für Gänsehaut. Ein Blick auf die stille Gesellschaft in unseren Wohnungen.
Wir sind nie wirklich allein in unseren Wohnungen. Selbst die saubersten vier Wände teilen wir mit Tierchen, die meist heimlich und unbemerkt bei uns in Untermiete leben. Eine Spinne, die ihr Netz in einer dunklen Zimmerecke spinnt, ist für viele Menschen keine besonders angenehme Vorstellung. Häufig werden die Achtbeinerinnen kurzerhand entfernt oder – mit etwas Nachsicht – nach draußen befördert. Dabei sind viele Spinnenarten geradezu spezialisiert auf menschliche Behausungen und zu sogenannten Kulturfolgern geworden. Ein Beispiel dafür ist die Zitterspinne: Mit ihren langen, dünnen Beinen und dem kleinen, hellen Körper wird die Art leicht mit Weberknechten verwechselt – tatsächlich zählt sie jedoch zu den echten Webspinnen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.