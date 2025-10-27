Vierbeiner mit feiner Nase sucht nach Fledermäusen

Inukis geschulte Nase kommt in Vorarlberg vor allem bei der Suche nach der Bechsteinfledermaus zum Einsatz. Diese Art führt ein recht heimliches Leben im Wald, ihre Rufe sind wegen ihrer Beschaffenheit selbst mit technischem Forschungsgerät schwer aufzufangen. Im Rahmen des vom Land geförderten Artenschutzprojektes Fledermäuse Vorarlberg wurde im heurigen Sommer gezielt nach ihr gesucht. Im Naturwaldreservat Sattelbert bei Klaus gelang schließlich im Juli zur Freude der Fachleute der Fang eines männlichen Exemplars. Aufgrund von Aufnahmen vermutet man Bechsteinfledermäuse auch im Rheinholz in Gaißau am Bodensee, einem Waldgebiet, das vielen geschützten Tieren Heimat ist.