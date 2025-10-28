Plaud Note Pro: Viel Neues – mit Luft nach oben

Mit dem Plaud Note Pro hat der Hersteller Plaud.ai die zweite Generation seines KI-Diktiergeräts veröffentlicht. Das bringt zahlreiche Neuerungen und Verbesserungen bei Hard- und Software – bietet allerdings nach wie vor Luft nach oben.
Bei einem meiner letzten Interviews passierte es: Ich beendete das Gespräch mit einem Druck auf die Aufnahmetaste des Plaud Note – und begann in diesem Moment zu zweifeln, ob ich es überhaupt aufgenommen hatte. Schlagartig wurde mir heiß und kalt zugleich. Während ich mich noch höflich verabschiedete, versuchte ich innerlich bereits, mir die wichtigsten Momente des gut einstündigen Gesprächs in Erinnerung zu rufen und im Gedächtnis zu verankern. Meinem Gegenüber mitzuteilen, dass es sich die letzte Stunde vergeblich den Mund fusselig geredet hatte und wir uns leider noch einmal verabreden müssten, kam jedenfalls nicht infrage ...
